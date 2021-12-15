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الحريري لـ "حمد الله": "هل صنعت التاريخ بدوري واثنين سوبر"

منذ ساعتين
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الحريري لـ "حمد الله": "هل صنعت التاريخ بدوري واثنين سوبر"

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي سامي الحريري على غياب لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمدالله عن الديربي بعد رحيله عن الفريق .

وقال الحريري "كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون بين حمد الله وادارة النصر وكنت اتمنى أيضا أن يتواجد فهو لاعب له قيمة فنية لكن النادي فرط فيه لعد قدرتهم على احتواء اللاعب".

وأضاف "شعرت بالصدمة من تصريح بيتروس يقول لزميله حمدالله لقد صنعنا التاريخ " ، فهل صنعت التاريخ الاثنين سوبر وواحد دوري فماذا لو كنت في الهلال، و بطولات الهلال يوم الجمعة أكثر من بطولات النصر ".

وأكد أن غياب حمد الله عن الديربي خسارة لانه مميز وهداف ولكن لن يستفاد منه النصراويين الإستفادة الامثل، مشيرا إلى أن الديربي الوحيد هو الهلال والبقية اقل في المستويات والبطولات فهو "نمير وان".

النصر
الهلال
عبد الرزاق حمدالله
سامي الحريري

التعليقات

سنفور
سنفور عدد التعليقات : 23
منذ ساعة
لوكان في الهلال كان استحى من فوز بمساعدة الحكام وغيرهم وكان رحل من بدري
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 341
منذ 36 دقيقة
لو حمد الله او السومة بالهلال لكان كل عام رفع كاس او كاسين ومعاها اثنين اسيا ولو كان بالهلال الخمس سنوات الماضية كان رفع فقط 3 دوري وكاس الملك وكاسين اسيا والفخر للزعماء فتغنوا بماض تليد وسراب الذكريات ولنا المنصات كل سنة مجد ورا مجد ولكم بطولات الثرثرة والضجيج ومبروك عليكم
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 913
منذ 16 دقيقة
الاداره فن وتخطيط ومهارات اقول فكونا من القواطي

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أحدث التعليقات

تعبان من زمان
ليتها طاحت علية
kkkk
اي فتاة ذا تمساح
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كبوة جواد ومو مكتوبه للناشئين السعوديه وعدم احترام للمنافس ادت للخسارة وأن الاوان ان يدرب الناشئين والشباب مدربين لهم باع بالتدريب مع جذب لاعبين...
زعيم اااسيا
اتوقع الي على بالي وبالك ماعاد عندهم اعذار واسقاطات تم القضاء على خطه ب
د محمد ماجد بخش
كذب بارد .. تهيئات فضائية .. صور من تحت الحزام .. كلام محكوم بالعدسات.. يا ليت نطلع ونتحقق بنفسنا .. وكيت وكيت

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