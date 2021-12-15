الحريري لـ "حمد الله": "هل صنعت التاريخ بدوري واثنين سوبر"

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي سامي الحريري على غياب لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمدالله عن الديربي بعد رحيله عن الفريق .
وقال الحريري "كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون بين حمد الله وادارة النصر وكنت اتمنى أيضا أن يتواجد فهو لاعب له قيمة فنية لكن النادي فرط فيه لعد قدرتهم على احتواء اللاعب".
وأضاف "شعرت بالصدمة من تصريح بيتروس يقول لزميله حمدالله لقد صنعنا التاريخ " ، فهل صنعت التاريخ الاثنين سوبر وواحد دوري فماذا لو كنت في الهلال، و بطولات الهلال يوم الجمعة أكثر من بطولات النصر ".
وأكد أن غياب حمد الله عن الديربي خسارة لانه مميز وهداف ولكن لن يستفاد منه النصراويين الإستفادة الامثل، مشيرا إلى أن الديربي الوحيد هو الهلال والبقية اقل في المستويات والبطولات فهو "نمير وان".