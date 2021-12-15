مسبار الأمل يلتقط أول صورة للغلاف الجوي لكوكب المريخ

أبو ظبي (صدى):
التقط مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"،أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ حيث قدمت كاميرا الاستكشاف الرقمية صوراً تُظهر دورة ماء الجليد اليومية التي تحيط بالمريخ.
وتعتبر الصور هي الأولى من نوعها المتوفرة لهذه السحب، ما يفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الكوكب الأحمر
وأسهمت البيانات العلمية التي نشرها مشروع "مسبار الأمل"، أول مهمة علمية لاستكشاف كوكب آخر تقوم بها دولة عربية، في إطلاق حراك علمي حول الغلاف الجوي الفريد لكوكب المريخ وتكوينه والتفاعلات الجارية بين مكوناته.