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مسبار الأمل يلتقط أول صورة للغلاف الجوي لكوكب المريخ

منذ ساعتين
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مسبار الأمل يلتقط أول صورة للغلاف الجوي لكوكب المريخ

أبو ظبي (صدى):
التقط مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"،أول صورة متكاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ حيث قدمت كاميرا الاستكشاف الرقمية صوراً تُظهر دورة ماء الجليد اليومية التي تحيط بالمريخ.

وتعتبر الصور هي الأولى من نوعها المتوفرة لهذه السحب، ما يفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الكوكب الأحمر

وأسهمت البيانات العلمية التي نشرها مشروع "مسبار الأمل"، أول مهمة علمية لاستكشاف كوكب آخر تقوم بها دولة عربية، في إطلاق حراك علمي حول الغلاف الجوي الفريد لكوكب المريخ وتكوينه والتفاعلات الجارية بين مكوناته.

المريخ
الغلاف الجوي
مسبار الأمل
استكشاف المريخ
مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18892
منذ 19 دقيقة
كذب بارد .. تهيئات فضائية .. صور من تحت الحزام .. كلام محكوم بالعدسات.. يا ليت نطلع ونتحقق بنفسنا .. وكيت وكيت

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أحدث التعليقات

تعبان من زمان
ليتها طاحت علية
kkkk
اي فتاة ذا تمساح
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كبوة جواد ومو مكتوبه للناشئين السعوديه وعدم احترام للمنافس ادت للخسارة وأن الاوان ان يدرب الناشئين والشباب مدربين لهم باع بالتدريب مع جذب لاعبين...
زعيم اااسيا
اتوقع الي على بالي وبالك ماعاد عندهم اعذار واسقاطات تم القضاء على خطه ب
د محمد ماجد بخش
كذب بارد .. تهيئات فضائية .. صور من تحت الحزام .. كلام محكوم بالعدسات.. يا ليت نطلع ونتحقق بنفسنا .. وكيت وكيت

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