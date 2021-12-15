‏فؤاد أنور: إدارة النصر تجلس كمتفرج في المدرج

نواف السالم (صدى):
وجه فؤاد أنور لاعب سابق بالشباب والنصر، انتقادات حادة لإدارة نادي النصر مشيرًا لوجود العديد من الأزمات التي يجب على الإدارة حلها.
وتفصيلاً، قال "أنور" في حديثه عن إدارة النصر: "أوجه كلمة للإدارة من زمان .. فغير معقول إدارة تجيب هؤلاء اللاعبين بأسماء كبيرة ومبالغ واخرتها فريق يطلع زي أي فريق دافع فيه ٢٩ مليون ويقدمون أداء أفضل منه والنصر يدفع ١٠٠ مليون ولا أرضي عرض جماهيري ولا المنطق ولا الواقع".
وأضاف: "والأدهى الإدارة تغير مدربين والمستوى هو نفس المستوى وإذا صارت خسائر متكررة في الفريق لازم أعرف من الأدارة ايه اللي حاصل في الفريق وداخل النادي"، وذلك بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
واستكمل: "وبدأت تزيد بعض الأمور مرة حمدالله ومرة تاليسكا وأنت وينك كإدارة لازم تقول ايه المشاكل وكيف يمكن أن تحل بعد أسبوع بعد شهرين لكن الإدارة تجلس كمتفرج مثل الجماهير في المدرج".