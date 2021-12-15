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‏فؤاد أنور: إدارة النصر تجلس كمتفرج في المدرج

منذ 4 ساعات
1977
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‏فؤاد أنور: إدارة النصر تجلس كمتفرج في المدرج

نواف السالم (صدى):
وجه فؤاد أنور لاعب سابق بالشباب والنصر، انتقادات حادة لإدارة نادي النصر مشيرًا لوجود العديد من الأزمات التي يجب على الإدارة حلها.

وتفصيلاً، قال "أنور" في حديثه عن إدارة النصر: "أوجه كلمة للإدارة من زمان .. فغير معقول إدارة تجيب هؤلاء اللاعبين بأسماء كبيرة ومبالغ واخرتها فريق يطلع زي أي فريق دافع فيه ٢٩ مليون ويقدمون أداء أفضل منه والنصر يدفع ١٠٠ مليون ولا أرضي عرض جماهيري ولا المنطق ولا الواقع".

وأضاف: "والأدهى الإدارة تغير مدربين والمستوى هو نفس المستوى وإذا صارت خسائر متكررة في الفريق لازم أعرف من الأدارة ايه اللي حاصل في الفريق وداخل النادي"، وذلك بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

واستكمل: "وبدأت تزيد بعض الأمور مرة حمدالله ومرة تاليسكا وأنت وينك كإدارة لازم تقول ايه المشاكل وكيف يمكن أن تحل بعد أسبوع بعد شهرين لكن الإدارة تجلس كمتفرج مثل الجماهير في المدرج".

 

النصر
الشباب
الجماهير
فؤاد أنور
المدرج
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
حمدالله
تاليسكا

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 3312
منذ 3 ساعات
على قولتك النصر يبيله (شخل)
ههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههه
PCR
PCR عدد التعليقات : 39
منذ 18 دقيقة
صادق بكل كلمة قالها

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أحدث التعليقات

يحيى العمر
بقائه في الإتحاد مو من صالح اللاعب وينتهي كليا الأفضل يحترف في نادي آخر مثل فراس البريكان
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
خالد الرياض
ماشالله عقليه قويه معالي تركي ال الشيخ. اقتصادي قوي يقدم الرفاهيع والترفيه للشعب وبنفس الوقت دخل اقتصادي للبلد. والعربة تسير.

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