أحمد زاهر بملابس الإحرام وهو يؤدي مناسك العمرة (صورة)

القاهرة (صدى):
ظهر الفنان المصري أحمد زاهر، من أمام الكعبة المشرفة داخل الحرم المكي، وهو يؤدي مناسك العمرة.
ونشر أحمد زاهر، صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر من خلالها وهو يرتدي ملابس الإحرام، قائلا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا يتقبل".
ويغادر الفنان المصري أحمد زاهر المملكة الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عرض مسرحيته الجديدة "عائلة لاسعة جداً" ، وذلك لتصوير مسلسله الجديد "سوشيال" الذى يلعب بطولته بتوقيع المخرج رؤوف عبد العزيز، حيث بدأ مخرج العمل تصوير المسلسل بممثلين آخرين، لحين عودة زاهر من الرياض، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 10 حلقات، من تأليف محمد جلال.