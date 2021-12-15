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بالفيديو..فهد الروقي: كثرة تعادلات "جارديم" لا ينافسها إلا كثرة مقاطعات "الشعلان"

منذ 5 ساعات
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بالفيديو..فهد الروقي: كثرة تعادلات "جارديم" لا ينافسها إلا كثرة مقاطعات "الشعلان"

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي فهد الروقي على أن عدم الخسارة هي إحدى الأرقام الثابته للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال خلال مشواره مع الفريق.

وقال الروقي خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” إنه يتوقع انتهاء مباراة الديربي المنتظرة بين الهلال والنصر بالتعادل ليصبح عدد المباريات التي تعادل فيها الهلال هذا الموسم 6 تعادلات.

وقاطع الإعلامي خالد الشعلان حديث الروقي قائلا إن الهلال سيكون قد تعادل في 7 مباريات وليس 6 إذا تعادل أمام النصر.

ورد الروقي ساخرًا على مقاطعة الشعلان له " إن كثرة تعادلات جارديم مع الهلال لا ينافسها في الوسط الرياضي إلا كثرة مقاطعات خالد الشعلان.

 

النصر
الهلال
فهد الروقي
الشعلان
جارديم

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10394
منذ 58 دقيقة
برنامج فاشل ما يكلم الا عن فريقيين هلال و نصر ونصر وهلال ***!!

وكأن الدوري مافيه هـ الفريقيين من كذا نشوف التعصب ***!!!!

أقول ياااا كومار عطنى(ا) واحد رمان و واحد شمام ** وصلحوووو **!! هههههههههههههه

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أحدث التعليقات

يحيى العمر
بقائه في الإتحاد مو من صالح اللاعب وينتهي كليا الأفضل يحترف في نادي آخر مثل فراس البريكان
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
ابوفيصل
انتم اصلا ماتمشون الا بالدمغ ولا بدون ماتروحونون بعيد وين ادلتكم في البداية وليش تو طلعت وصارت دامغة يابو دمغة انت وياه
خالد الرياض
ماشالله عقليه قويه معالي تركي ال الشيخ. اقتصادي قوي يقدم الرفاهيع والترفيه للشعب وبنفس الوقت دخل اقتصادي للبلد. والعربة تسير.

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