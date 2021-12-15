بالفيديو..فهد الروقي: كثرة تعادلات "جارديم" لا ينافسها إلا كثرة مقاطعات "الشعلان"

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي فهد الروقي على أن عدم الخسارة هي إحدى الأرقام الثابته للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال خلال مشواره مع الفريق.
وقال الروقي خلال حديثه في برنامج “الحصاد الرياضي” إنه يتوقع انتهاء مباراة الديربي المنتظرة بين الهلال والنصر بالتعادل ليصبح عدد المباريات التي تعادل فيها الهلال هذا الموسم 6 تعادلات.
وقاطع الإعلامي خالد الشعلان حديث الروقي قائلا إن الهلال سيكون قد تعادل في 7 مباريات وليس 6 إذا تعادل أمام النصر.
ورد الروقي ساخرًا على مقاطعة الشعلان له " إن كثرة تعادلات جارديم مع الهلال لا ينافسها في الوسط الرياضي إلا كثرة مقاطعات خالد الشعلان.