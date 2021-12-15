سهير المرشدي: تربيتي كانت دينية وأصبحت فنانة بالصدفة

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية سهير المرشدي تفاصيل مثيرة عن حياتها ومشوارها الفني منذ بدايته، مؤكدة أنها دخلت التمثيل بالصدفة.
وقالت سهير المرشدي أنها أصبحت فنانة "بالصدفة البحتة"، فلم يكن في مخيلتها إطلاقا دخول عالم الفن، حيث كانت تخطط هي وأسرتها لأن تلتحق بكلية الطب، بحسب سكاي نيوز.
وعن أول عروضها على المسرح من خلال "الأميرة العمياء"، حيث قالت: "أديت بروفات كثيرة للاستعداد لها وتدربت على الدور كاملا"، مشيرة إلى أنها جسدت دور أميرة يطاردها الأعداء ويحرمونها من ابنتها.
ووصفت الفنانة المصرية نفسها بأنها "نجمة البيت" الذي نشأت فيه، مؤكدة أنها تربيتها كانت دينية وسط عائلة متصوفة، وقالت إنها أحبت اللغة العربية كثيرا بسبب كثرة سماعها نشرات الأخبار والقرآن.
وأكدت أن السيدات اللائي أثرن في حياتها : "هن 5: جدتي ووالدتي وأختي ووالدة زوجي وابنتي. الله سبحانه وتعالي حباني بخمس سيدات فضليات تعلمت منهن الحكمة".