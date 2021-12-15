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سهير المرشدي: تربيتي كانت دينية وأصبحت فنانة بالصدفة

منذ ساعة
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سهير المرشدي: تربيتي كانت دينية وأصبحت فنانة بالصدفة

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية سهير المرشدي تفاصيل مثيرة عن حياتها ومشوارها الفني منذ بدايته، مؤكدة أنها دخلت التمثيل بالصدفة.

وقالت سهير المرشدي أنها أصبحت فنانة "بالصدفة البحتة"، فلم يكن في مخيلتها إطلاقا دخول عالم الفن، حيث كانت تخطط هي وأسرتها لأن تلتحق بكلية الطب، بحسب سكاي نيوز.

وعن أول عروضها على المسرح من خلال "الأميرة العمياء"، حيث قالت: "أديت بروفات كثيرة للاستعداد لها وتدربت على الدور كاملا"، مشيرة إلى أنها جسدت دور أميرة يطاردها الأعداء ويحرمونها من ابنتها.

ووصفت الفنانة المصرية نفسها بأنها "نجمة البيت" الذي نشأت فيه، مؤكدة أنها تربيتها كانت دينية وسط عائلة متصوفة، وقالت إنها أحبت اللغة العربية كثيرا بسبب كثرة سماعها نشرات الأخبار والقرآن.

وأكدت أن السيدات اللائي أثرن في حياتها : "هن 5: جدتي ووالدتي وأختي ووالدة زوجي وابنتي. الله سبحانه وتعالي حباني بخمس سيدات فضليات تعلمت منهن الحكمة".

الفن
كلية الطب
التمثيل
سهير المرشدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55976
منذ 45 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

مجدي
تفسير الصورة و حمامة السلام يدل على الفراغ العقلي من المعلق، صدق من قال اصحاب العقول في راحة
A.awad
إنت كلك صـدفه وهدفك ذاااااك كان صدفه وإنت أول من تفاجاءبه....ولا تقرب حول ماردونا لن تنجب ملاعب الكره مثله لأن لعباته مدروسه وعارف ويش...
A.awad
بصراحـه قـوة إراده ودرس للغطرسه الأمريكيه ...وكأن الأمريكان يعطون الأشياء مخفظة السعر ، بل العكس يعطون الأسلحه بأسعار مبالغ فيها ويكون السلاح مجرّد من...
A.awad
بصراحـه قـوة إراده ودرس للغطرسه الأمريكيه ...وكأن الأمريكان يعطون الأشياء مخفظة السعر
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اقول خلي اللاعب يجهز شنطتة بارك الله فيك، فسعود بانتظارة وسكنهم جاهز وخل عنك بأن اللاعب سعيد بالأهلي!! ترى الناس عارفة بأنة ماشي للزعيم...

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