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إيران في مرمى عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي

منذ ساعة
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إيران في مرمى عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي

طهران (صدى):
توقع الباحث في الشأن الإيراني أحمد الياسري، فشل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015.

وقال الياسري: "الكرة في ملعب إيران، والأوربيون قد يعملون حزمة عقوبات جديدة لا تختلف عن عقوبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد تنضم روسيا أيضا".

وتابع: "المحافظون عقدوا المشهد جدا، وقد تعود خطة ترامب باستهداف البنية التحتية لإيران، والسدود والمنشآت الحيوية لإضعافها من الداخل".

وأضاف: "النظام الإيراني قد لا يسقط لكن الدولة ستسقط، كما الحال في سوريا إذا لم يكن هناك رجل حكيم لإعادتها".

واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.

وكان دبلوماسيون بريطانيون قد حذروا من أن الوقت ينفد "بدون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع للبرنامج النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا بلا معنى".

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ايران
بريطانيا
الاتفاق النووي
مفاوضات فيينا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55976
منذ 43 دقيقة
ايران واروبا حبايب كلهم اعداء للاسلام وللعرب

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أحدث التعليقات

مجدي
تفسير الصورة و حمامة السلام يدل على الفراغ العقلي من المعلق، صدق من قال اصحاب العقول في راحة
A.awad
إنت كلك صـدفه وهدفك ذاااااك كان صدفه وإنت أول من تفاجاءبه....ولا تقرب حول ماردونا لن تنجب ملاعب الكره مثله لأن لعباته مدروسه وعارف ويش...
A.awad
بصراحـه قـوة إراده ودرس للغطرسه الأمريكيه ...وكأن الأمريكان يعطون الأشياء مخفظة السعر ، بل العكس يعطون الأسلحه بأسعار مبالغ فيها ويكون السلاح مجرّد من...
A.awad
بصراحـه قـوة إراده ودرس للغطرسه الأمريكيه ...وكأن الأمريكان يعطون الأشياء مخفظة السعر
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
اقول خلي اللاعب يجهز شنطتة بارك الله فيك، فسعود بانتظارة وسكنهم جاهز وخل عنك بأن اللاعب سعيد بالأهلي!! ترى الناس عارفة بأنة ماشي للزعيم...

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