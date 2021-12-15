إيران في مرمى عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي

طهران (صدى):
توقع الباحث في الشأن الإيراني أحمد الياسري، فشل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015.
وقال الياسري: "الكرة في ملعب إيران، والأوربيون قد يعملون حزمة عقوبات جديدة لا تختلف عن عقوبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد تنضم روسيا أيضا".
وتابع: "المحافظون عقدوا المشهد جدا، وقد تعود خطة ترامب باستهداف البنية التحتية لإيران، والسدود والمنشآت الحيوية لإضعافها من الداخل".
وأضاف: "النظام الإيراني قد لا يسقط لكن الدولة ستسقط، كما الحال في سوريا إذا لم يكن هناك رجل حكيم لإعادتها".
واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وكان دبلوماسيون بريطانيون قد حذروا من أن الوقت ينفد "بدون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع للبرنامج النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا بلا معنى".
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