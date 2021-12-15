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مدرب النصر يعلن حالة الاستنفار قبل الديربي

منذ 6 ساعات
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مدرب النصر يعلن حالة الاستنفار قبل الديربي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر، حالة الاستنفار، وذلك قبيل مواجهة الهلال، الخميس، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكثف روسو التدريبات التكتيكية، لمعالجة الأخطاء التي حدثت في المواجهة الأخيرة أمام الطائي وأدت لخسارة 3 نقاط هامة.

وشرح روسو للاعبين كيفية التعامل مع الكرات العرضية، واستغلال المساحات، ولعب الكرات القصيرة والبينية، وكيفية بناء الهجمة.

ويحاول النصر الثأر من الهلال بعد الهزيمة في نصف نهائي البطولة الآسيوية بهدفين مقابل هدف، والخسارة الأخيرة من الطائي بهدفين لهدف.

مدرب النصر
الهلال والنصر
ديربي الرياض
ميجيل روسو

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 913
منذ ساعة
فوز الزعيم العالمي باذن الله تعالى
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 341
منذ 24 دقيقة
مدرب النصر يعلن حالة استنفار مره واحدة ضد الهلال هذا يدل أن مباراة الهلال هى البطولة وأن الفوز على الهلال كأنك حققت الدوري او كاس الملك هذا دليل على عظمة وقوة الزعيم فأما الهلاليين تعد مباراة النصر عادية من الدوري وثلاث نقاط وارتقاء الى الصدارة فقط هنا الفرق بين الفكرين نحترم المنافس من ماكان بالدوري ونحصد النقاط وإن كان فرصة الاندية هذا العام اوفر بهذا المدرب الذي جعل من الهلال اقل من هلال الامس وادارة ابن نافل والمياردير الوليد بن طلال سيحلون لغز هذا المدرب قريبا

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أحدث التعليقات

تعبان من زمان
ليتها طاحت علية
kkkk
اي فتاة ذا تمساح
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
كبوة جواد ومو مكتوبه للناشئين السعوديه وعدم احترام للمنافس ادت للخسارة وأن الاوان ان يدرب الناشئين والشباب مدربين لهم باع بالتدريب مع جذب لاعبين...
زعيم اااسيا
اتوقع الي على بالي وبالك ماعاد عندهم اعذار واسقاطات تم القضاء على خطه ب
د محمد ماجد بخش
كذب بارد .. تهيئات فضائية .. صور من تحت الحزام .. كلام محكوم بالعدسات.. يا ليت نطلع ونتحقق بنفسنا .. وكيت وكيت

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