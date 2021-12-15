مدرب النصر يعلن حالة الاستنفار قبل الديربي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الأرجنتيني ميجيل روسو مدرب النصر، حالة الاستنفار، وذلك قبيل مواجهة الهلال، الخميس، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكثف روسو التدريبات التكتيكية، لمعالجة الأخطاء التي حدثت في المواجهة الأخيرة أمام الطائي وأدت لخسارة 3 نقاط هامة.
وشرح روسو للاعبين كيفية التعامل مع الكرات العرضية، واستغلال المساحات، ولعب الكرات القصيرة والبينية، وكيفية بناء الهجمة.
ويحاول النصر الثأر من الهلال بعد الهزيمة في نصف نهائي البطولة الآسيوية بهدفين مقابل هدف، والخسارة الأخيرة من الطائي بهدفين لهدف.