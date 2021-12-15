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شاهد.. رئيس الترفيه بجانب مجسم أسد: "ما أدري قوميز بيسويها ولا مو مسويها"

منذ ساعة
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شاهد.. رئيس الترفيه بجانب مجسم أسد: "ما أدري قوميز بيسويها ولا مو مسويها"

نايف السالم (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن انطلاق فعاليات “ميدل بيست ساوندستورم” غدًا الخميس.

ونشر رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو يظهر خلاله بجوار مجسم أزرق لأسد، وقال في المقطع: "والله ما أدري الخميس قوميز بيسويها ولا مو مسويها، المهم الخميس بندنها أكثر، بندن قوميز".

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: "بكرا الخميس الوعد ميدل بيست ساوندستورم، لا تجون لا أشوف أحد".

يذكر أن الهلال والنصر يلتقيان، الخميس في ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

الهلال والنصر
رئيس هيئة الترفيه
تركي ال الشيخ
ميدل بيست

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2648
منذ 46 دقيقة
ان شاء الله يسويها

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أحدث التعليقات

صريح
النقاط الثلاث ما راح يحصل عليها الهلال ، إن حصل عقد بين اللاعب والزمالك النتيجة راح يرتاح الأهلي من النقاز ويجيب أحسن منه وما...
خالد ولد اللسيب
كل الشكر والاحترم لمخترع المكياج والعدسات اللى خالى هذه الركبه بالشكل المغري
فهد بن محمد
الفاسدين ابعدوا البلوي عندما تعاقد مع الدوخي والعويران وقالوا فساد . واليوم انفضح الفساد بمنح كبتنية المنتخب لأي مشروع لخطف لاعبي الأندية الأخرى.
زائر
دامغة بعد الفشل لازم واسطه لازم حركات من تحت الكراسي لازم كلام الهلال يمشي اجل دامغة
ابو وليد
ان شاء الله يسويها

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