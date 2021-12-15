شاهد.. رئيس الترفيه بجانب مجسم أسد: "ما أدري قوميز بيسويها ولا مو مسويها"

نايف السالم (صدى):
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن انطلاق فعاليات “ميدل بيست ساوندستورم” غدًا الخميس.
ونشر رئيس هيئة الترفيه مقطع فيديو يظهر خلاله بجوار مجسم أزرق لأسد، وقال في المقطع: "والله ما أدري الخميس قوميز بيسويها ولا مو مسويها، المهم الخميس بندنها أكثر، بندن قوميز".
وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: "بكرا الخميس الوعد ميدل بيست ساوندستورم، لا تجون لا أشوف أحد".
يذكر أن الهلال والنصر يلتقيان، الخميس في ديربي الرياض المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.