شاهد.. ميريام فارس توجه رسالة مؤثرة لشيرين بعد طلاقها 

بيروت (صدى):
وجهت الفنانة ميريام فارس رسالة دعم للفنانة المصرية شيرين بالوقوف إلى جانبها في أزمتها الأخيرة.
وقالت ميريام فارس: "أنا بقول لشيرين شدّة وتزول، كلنا معاكي وكلنا جنبك أنتي صوت قوي ولازم ترجعي بقوة لفنك وجمهورك".
وأشارت: إلى أن حياة المطربة بشكل عام صعبة للغاية وبخاصة عندما تكون مطربة عفوية مثل شيرين لأنها دائماً ما تكون تحت المجهر.
وأوضحت: "اللي حصل مع شيرين زي اللي حصل معايا بالظبط، أنا كنت في مؤتمر صحافي لمدة ساعة كاملة، لكن بعض الأشخاص اجتزأوا من كلامي مقطع مدته لا تتعدى ثواني واستغلوه بنشره والمزايدة عليا في الكلام".