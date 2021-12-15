جنبلاط: الهيكل بدأ ينهار على رؤوس الجميع في لبنان

بيروت (صدى):
وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، رسالة تحذيرية لحكومة بلاده، بشأن التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقال وليد جنبلاط: "إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة -وزارة المالية- فوق كل اعتبار للمباشرة بعملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وتابع: "إلى متى ستبقى الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس الجميع".
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة "أرنستو راميريز" وصلت إلى لبنان، في زيارة تستمر لعدة أيام، وسيتم خلالها عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.