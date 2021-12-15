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العويران متمنيًا المشاركة في تكريم مارادونا: "بنزل أسنتر بثوبي"

منذ ساعة
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العويران متمنيًا المشاركة في تكريم مارادونا: "بنزل أسنتر بثوبي"

طلال الغامدي (صدى):
وجه نجم فريق الشباب والمنتخب الوطني السابق، سعيد العويران، رسالة لرئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، أعقاب مباراة تكريم الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر العويران صورة جمعته بالراحل مرادونا، معلقا بقوله: "كأس مارادونا نقلة في تاريخ تكريم المبدعين فعلاً ما تتكرر، بس يا أبو ناصر، الراحل مارادونا صديق شخصي لي والتقيته في كثير من المناسبات".

وتابع مازحا: "يا ليتك عطيتني شرف المشاركة في التكريم، وخليتني اسنتر الكورة لبداية المباراة، قدامك يا أبو ناصر في الملعب بنزل اسنتر بثوبي ".

وكان ملعب مرسول بارك، استضاف، مباراة برشلونة وبوكا جونيورز فى مباراة النسخة الأولى على لقب كأس مارادونا، احتفاء بمرور عام على وفاة الأسطورة الأرجنتيني.

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مارادونا
سعيد العويران
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
مرسول بارك
كاس مارادونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55967
منذ 55 دقيقة
طيب
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 170
منذ 37 دقيقة
هههههههههه ان احد عطاك وجه

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
اكبر فوز وإنجاز مقابلة سموكم الكريم
ابو مشعل
هههههههههه ان احد عطاك وجه
ابو عمار
لهم مستقبل زاهر في الرقص
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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