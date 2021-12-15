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ولي العهد يستقبل لاعبي الهلال

منذ يوم
12379
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ولي العهد يستقبل لاعبي الهلال

الرياض (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.

 

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 692
منذ يوم
اكبر فوز وإنجاز مقابلة سموكم الكريم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2650
منذ يوم
والله الهلال فخر بكل معنى الكلمه
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 342
منذ يوم
الفخروالعزة والمجد والسمو لنا كازعماء وهلاليين بأنجاز الوطن واستقبال ولي العهد أكبر وسام وأغلي من كل كؤؤوس العالم للهلاليين وقمة الفخر لزعماء أسيا بل وكبيرها وللوطن والامة السعودي واستقبال ولى العهد ملهم الرؤيا وعرابها وأعلى وسام للكرة السعودية وفخرها للاعبي الزعيم الهلالي يعد اكبر وأغلى واوج وارفع حافز للاعبي الهلال ويعد فخرا بالانجاز والذي حسب للوطن الغالي والذي رفع من كعب الاندية السعودية اسيويا وعالميا فالسعودية دائما سباقه للمحافل الدولية ونفتخر ونمجد ونرفع القبعة احتراما وتبجيلأ بانديتنا السعودية من ماكان اسم النادي سواء الهلال او الاتحاد او الشباب او النصر او الاهلي اذا كان يشرفنا فى المحافل الدولية فكلنا فى العين واحدة دون استثناء مادام المجد والفخر والعزة للوطن السعودي اولا وللنادي السعودي ثانيا فعش يازعيم امجادك وهذا انجازك
الهلال - رافع راس الوطن
الهلال - رافع راس الوطن عدد التعليقات : 3323
منذ يوم
رافع راس الوطن فوق فوق

من غيره هذا الهلالي فوق فوق
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 926
منذ 51 دقيقة
سفير الكره السعوديه والاسويه مبروووووك

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أحدث التعليقات

راي
وانت يارزحان اول المضللين ضد الفرق الاخرا .لاكن المثل يقول (البعير مايشوف عواج ارقبته)صح تحشون بلفرق الخراومن طق اوليد الناس طقو الوليده,,,,,,,,,,,,,
أبو الوليد
وايضا في حال الطلاق يرجع المبلغ الشهري يصرف لها من جديد
أبو الوليد
صراحة اشغلنا الصندوق بكثرة الاتصالات والتعديلات على شروط الدعم كل فترة طالع لنا بشرط جديد.. باقي نقص مفتاح للبيت ونعطيه الصندوق عشان يكشف على...
أبو الوليد
صورتك الكاميرات اللي في اللوحات قبل المخرج "استخدام جهاز باليد) وتم تسجيل مخالفة بـ 500 ريال
dfs
الله اعلم عن صحة فتوى المدعو المطلق هذا

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