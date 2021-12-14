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الدوسري: استقبال ولي العهد لنا خير دافع للمزيد من الإنجازات

منذ 9 ساعات
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الدوسري: استقبال ولي العهد لنا خير دافع للمزيد من الإنجازات

نواف السالم (صدى):
أعرب لاعب الهلال سالم الدوسري، عن سعادته باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، للاعبي الفريق، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وقال الدوسري: "استقبال سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لنا أكبر تكريم وخير دافع لتقديم المزيد من الإنجازات للوطن الغالي".

يذكر أن ولي العهد هنأ مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

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ولي العهد يستقبل لاعبي الهلال

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ولي العهد
دوري ابطال اسيا
سالم الدوسري
الامير محمد بن سلمان
كاس العالم للاندية

التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 337
منذ ساعة
استقبال ولى العهد ملهم الرؤيا وعرابها للاعبي الزعيم الهلالي يعد اكبر وأغلى واوج وارفع حافز للاعبي الهلال ويعد فخرا بالانجازوالذي حسب للوطن الغالي والذي رفع من كعب الاندية السعودية اسيويا وعالميا فالسعودية دائما سباقه للمحافل الدولية ونفتخر ونمجد ونرفع القبعة احتراما وتبجيلأ بانديتنا السعودية من ماكان اسم النادي سواء الهلال او الاتحاد او الشباب او النصر او الاهلي اذا كان يشرفنا فى المحافل الدولية فكلنا فى العين واحدة دون استثناء مادام المجد والفخر والعزة للوطن السعودي اولا وللنادي السعودي ثانيا فعش يازعيم امجادك وهذا انجازك

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أحدث التعليقات

عابر
نادي الاهلي عالهامش لا بطولات ولا انجازات خلي لعيبتك يفرحون بالانجازات مع غيرهم
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
ياطحلبي ياذنب الفقري النقاط ثلاث (طرق) اخذها من شنبك المحلوق في الملعب في المكتب ادوسك
صديق : س.ع.س
الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية الاسيوية صعبة قوية...
???
ان شاء الله يجمعك الله مع بعض
الهلال - رافع راس الوطن
رافع راس الوطن فوق فوق من غيره هذا الهلالي فوق فوق

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