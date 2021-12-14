الدوسري: استقبال ولي العهد لنا خير دافع للمزيد من الإنجازات

نواف السالم (صدى):
أعرب لاعب الهلال سالم الدوسري، عن سعادته باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، للاعبي الفريق، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.
وقال الدوسري: "استقبال سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لنا أكبر تكريم وخير دافع لتقديم المزيد من الإنجازات للوطن الغالي".
يذكر أن ولي العهد هنأ مسؤولي ولاعبي فريق الهلال بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.
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