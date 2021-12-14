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ولي العهد يستقبل لاعبي الهلال

منذ 7 ساعات
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ولي العهد يستقبل لاعبي الهلال

الرياض (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.

 

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 692
منذ ساعة
اكبر فوز وإنجاز مقابلة سموكم الكريم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2648
منذ ساعة
والله الهلال فخر بكل معنى الكلمه

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أحدث التعليقات

صريح
النقاط الثلاث ما راح يحصل عليها الهلال ، إن حصل عقد بين اللاعب والزمالك النتيجة راح يرتاح الأهلي من النقاز ويجيب أحسن منه وما...
خالد ولد اللسيب
كل الشكر والاحترم لمخترع المكياج والعدسات اللى خالى هذه الركبه بالشكل المغري
فهد بن محمد
الفاسدين ابعدوا البلوي عندما تعاقد مع الدوخي والعويران وقالوا فساد . واليوم انفضح الفساد بمنح كبتنية المنتخب لأي مشروع لخطف لاعبي الأندية الأخرى.
زائر
دامغة بعد الفشل لازم واسطه لازم حركات من تحت الكراسي لازم كلام الهلال يمشي اجل دامغة
ابو وليد
ان شاء الله يسويها

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