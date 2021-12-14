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"آل الدريبي" يفْجَعُون بوفاة "زكي محمد الدريبي"

منذ يومين
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"آل الدريبي" يفْجَعُون بوفاة "زكي محمد الدريبي"

جازان (صدى):
انتقل إلى رحمةِ اللهِ تعالى زكي بن محمد بن عبدالرحمن الدريبي، محضر مختبر بثانوية معاذ بن جبل بجازان، عن عمر يناهز 56 عاماً إثر عارض صحي ألمَّ به.

ويعد الفقيد ابن الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الدريبي، مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة جازان الأسبق، وأخو كل من عبدالرحمن، وأحمد، وعلي، والمهندس هشام ، وصالح.

ووريَ جُثمانَهُ الثرى في مقبرة مدينة جازان في قرية القعارية، فيما تتقبل أسرته العزاء والمواساة على رقم جوال والده محمد عبدالرحمن الدريبي 0505769199، وكذلك الأرقام التالية لإخوانه وهي كالتالي:

المهندس هشام: 0505599301

عبدالرحمن: 0558770009

أحمد : 0508586091

علي: 0506783553

صالح: 0569968804

من جهته، تتقدم أسرة "صدى" بخالص العزاء لأهل الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيد بواسعِ رحمتِه وغفرانه، وأن يُلهم أهلَه وذويَه الصبرَ والسلوان.

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 766
منذ ساعة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

سالم
الدولة الله يعزها تقول ادخلوا الكهرب لاي مواطن بدون صك وانت تظهر قوانين تخالف التوجيهات الملكية
سالم
الحمد لله على ما انعم بة علينا من النعم
بلبل البحر
نعوذ بالله من شرور أنفسنا
القناص
الله يرحمه
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه الله يكتبه في الشهداء في هذا اليوم المبارك

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