"آل الدريبي" يفْجَعُون بوفاة "زكي محمد الدريبي"

جازان (صدى):
انتقل إلى رحمةِ اللهِ تعالى زكي بن محمد بن عبدالرحمن الدريبي، محضر مختبر بثانوية معاذ بن جبل بجازان، عن عمر يناهز 56 عاماً إثر عارض صحي ألمَّ به.
ويعد الفقيد ابن الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الدريبي، مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة جازان الأسبق، وأخو كل من عبدالرحمن، وأحمد، وعلي، والمهندس هشام ، وصالح.
ووريَ جُثمانَهُ الثرى في مقبرة مدينة جازان في قرية القعارية، فيما تتقبل أسرته العزاء والمواساة على رقم جوال والده محمد عبدالرحمن الدريبي 0505769199، وكذلك الأرقام التالية لإخوانه وهي كالتالي:
المهندس هشام: 0505599301
عبدالرحمن: 0558770009
أحمد : 0508586091
علي: 0506783553
صالح: 0569968804
من جهته، تتقدم أسرة "صدى" بخالص العزاء لأهل الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيد بواسعِ رحمتِه وغفرانه، وأن يُلهم أهلَه وذويَه الصبرَ والسلوان.