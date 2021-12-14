نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فهد الروقي : أدلة دامغة أمام لجنة الاستئناف تجعلها تقبل احتجاج الهلال ضد النقاز

منذ 38 دقيقة
1253
1
فهد الروقي : أدلة دامغة أمام لجنة الاستئناف تجعلها تقبل احتجاج الهلال ضد النقاز

طلال الغامدي (صدى):
‏كشف الناقد الرياضي فهد الروقي، عن وجود أدلة دامغة غير قابلة للجدل، تعزز موقف الهلال أمام لجنة الاستئناف بشأن احتجاجها ضد مشاركة حمدي النقاز.

وقال فهد الروقي عبر حسابه تويتر :"بعد الأدلة الدامغة والتي لا تقبل الجدل ليس أمام لجنة الاستئناف إلا قبول احتجاج الهلال ضد مشاركة اللاعب حمدي النقاز".

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال قدمت احتجاجا رسميا، على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريقه أهلي جدة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

الهلال
فهد الروقي
احتجاج
لجنة الاستئناف
حمدي النقاز

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4123
منذ 30 دقيقة
على بa ر وما تاب من كف الخربانة المشمسه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Ashgan
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم غايةالقسوة ولاهمال.. الله يرحمها يغفرلها
نمر
ان شاء الله هبوط ضفيدع
ابوبدر
على بa ر وما تاب من كف الخربانة المشمسه
ابوبدر
اصحاب سمو ملكي كثري منها عاد .. وبعدها ( كني سمعتها تقول اللي يليك لي) والا شيء ثاني 😜
بلسم الروح
حركات ترويجية متفق عليها بين هذا النوع من المشاهير لزيادة عدد المشاهدات ، بحث عن الشهرة بأي طريقة كانت لايهمهم كثيرا المحتوى .

أخر الأخبار

هجوم جديد على شيرين من زوجة دندش بعد ظهورها معه
هجوم جديد على شيرين من زوجة دندش بعد ظهورها معه
منذ 5 دقائق 76
بالصور.. انطلاق مناورات تمرين الكاسح 3 بين القوات البرية السعودية والجيش الباكستاني
بالصور.. انطلاق مناورات تمرين الكاسح 3 بين القوات البرية السعودية والجيش الباكستاني
منذ 9 دقائق 1083
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي 
تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي 
منذ 19 دقيقة 372
اتهام حكم بالتحرش بلاعبة عمرها ١٨ سنة
اتهام حكم بالتحرش بلاعبة عمرها ١٨ سنة
منذ 25 دقيقة 1212
"آل الدريبي" يفْجَعُون بوفاة "زكي محمد الدريبي"
"آل الدريبي" يفْجَعُون بوفاة "زكي محمد الدريبي"
منذ 27 دقيقة 1229
جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة
جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 36 دقيقة 1219
فهد الروقي : أدلة دامغة أمام لجنة الاستئناف تجعلها تقبل احتجاج الهلال ضد النقاز
فهد الروقي : أدلة دامغة أمام لجنة الاستئناف تجعلها تقبل احتجاج الهلال ضد النقاز
منذ 38 دقيقة 1253
الكشف عن موعد زفاف منة عرفة ومحمود المهدي
الكشف عن موعد زفاف منة عرفة ومحمود المهدي
منذ 46 دقيقة 257
"دراسة" تنصح بتناول تلك الأنواع من الخضروات والفواكه لمنع ارتفاع ضغط الدم
"دراسة" تنصح بتناول تلك الأنواع من الخضروات والفواكه لمنع ارتفاع ضغط الدم
منذ 53 دقيقة 1250
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
شاهد.. سقوط مجرمين في قبضة رجال الأمن 
منذ 58 دقيقة 1331