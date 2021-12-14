فهد الروقي : أدلة دامغة أمام لجنة الاستئناف تجعلها تقبل احتجاج الهلال ضد النقاز

طلال الغامدي (صدى):
كشف الناقد الرياضي فهد الروقي، عن وجود أدلة دامغة غير قابلة للجدل، تعزز موقف الهلال أمام لجنة الاستئناف بشأن احتجاجها ضد مشاركة حمدي النقاز.
وقال فهد الروقي عبر حسابه تويتر :"بعد الأدلة الدامغة والتي لا تقبل الجدل ليس أمام لجنة الاستئناف إلا قبول احتجاج الهلال ضد مشاركة اللاعب حمدي النقاز".
الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال قدمت احتجاجا رسميا، على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع فريقه أهلي جدة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.