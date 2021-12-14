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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي 

منذ 3 ساعات
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تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان خالد سامي 

أميرة خالد (صدى):
تحدث نجل الفنان خالد سامي عن تطورات جديدة بشأن صحة والده الذي يرقد في المستشفى بعد دخوله في غيبوبة منذ أشهر.

وقال نجل خالد سامي، إن حالة والده استقرت ويخضع حاليا لغسيل كلوي، كما شارك صورتين لوالده من داخل المستشفى.

وعقب تركي على الصورتين، قائلا:"مرحبًا اعتذر على التأخير، ما كانت الحالة واضحة لكن الحمدلله حاليًا مستقرة وعلى الغسيل وأنا معه، لا تنسونه من دعائكم، ورغم كل شيء احنا متفائلين".

وتابع:"من باب الأخبار الجميلة، قبل كم يوم حالة نفس حالة والدي قامت، وهذا الشي رفع عندي الأمل أكثر وأكثر من قبل، يا رب اشفي والدي، يشهد الله أنه أعز وأغلى ما أملك".

 

مستشفى
خالد سامي
غيبوبة
غسيل كلوي

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2084
منذ ساعة
اللهم اشف عبدك وارفع عنه هذا البلاء

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
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بلبل البحر
نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وجميع سخطه
بلبل البحر
اللهم اشف عبدك وارفع عنه هذا البلاء
بلبل البحر
اللهم اشف عبدك وألبسه ثوب الصحة
ابو محمد
انتهت اللعبة..

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