تطور جديد في قضية مقتل 4 شباب على يد نجل رجل أعمال شهير 

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية، أن الأول من يناير المقبل بداية محاكمة نجل رجل أعمال مصري شهير، المتهم بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال وتعاطى مواد مخدرة.
وكان النائب العام المصري أحال المتهم نجل رجل الأعمال المصري الشهير إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكابه جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي.
يذكر أن نجل رجل الأعمال المصري الشهير تسبب بالخطأ في وفاة 4 أشخاص، منهم ٣ أطفال، بسبب إهماله، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المحددة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة.