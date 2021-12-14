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تطور جديد في قضية مقتل 4 شباب على يد نجل رجل أعمال شهير 

منذ 7 ساعات
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تطور جديد في قضية مقتل 4 شباب على يد نجل رجل أعمال شهير 

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية، أن الأول من يناير المقبل بداية محاكمة نجل رجل أعمال مصري شهير، المتهم بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال وتعاطى مواد مخدرة.

وكان النائب العام المصري أحال المتهم نجل رجل الأعمال المصري الشهير إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكابه جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي.

يذكر أن نجل رجل الأعمال المصري الشهير تسبب بالخطأ في وفاة 4 أشخاص، منهم ٣ أطفال، بسبب إهماله، بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المحددة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة.

 

 

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55967
منذ 56 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
اكبر فوز وإنجاز مقابلة سموكم الكريم
ابو مشعل
هههههههههه ان احد عطاك وجه
ابو عمار
لهم مستقبل زاهر في الرقص
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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