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العثور على "كنز دفين" من آثار الديناصورات

منذ 8 ساعات
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العثور على "كنز دفين" من آثار الديناصورات

وارسو (صدى):
عثر عدد من الجيولوجيين على مئات من آثار أقدام الديناصورات، التي وجدوها محفوظة في حالة جيدة، تمكن من رؤية آثار جلدها الحرشفي، الأمر الذي يعكس نظامها البيئي المعقد والذي يعود إلى نحو 200 مليون سنة مضت، في بولندا.

وأشار المعهد الجيولوجي البولندي - المعهد الوطني للبحوث، إلى أنه تم العثور على كنز دفين من آثار وعظام المتحجرة في منجم طيني مفتوح في بوركوفيتسه على بعد 130 كيلومتراً جنوبي وارسو

و قال الجيولوجي جيجوش: "أنه من الممكن معرفة تفاصيل كثيرة عن عادات وسلوك الديناصورات التي تركتها، حيث عثروا على آثار لديناصورات وهي تجري وتسبح وتستريح وتجلس".

وتابع، يبلغ طول أكبر آثار أقدام الديناصورات آكلة اللحوم 40 سنتيمتراً، مشيرا إلى أنه كي تتحقق ويمكن رؤية تفاصيل الجلد في كثير من الحالات، مشيرا إلى أنه كي تتحقق مثل هذه الحالة من الحفظ، كان لا بد من حدوث سلسلة من الأمور الخاصة جداً خلال وقت قصير".

 

بولندا
العلماء
عثور
آثار ديناصورات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55967
منذ 51 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
اكبر فوز وإنجاز مقابلة سموكم الكريم
ابو مشعل
هههههههههه ان احد عطاك وجه
ابو عمار
لهم مستقبل زاهر في الرقص
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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