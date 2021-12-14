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طاحت عليهم في الدوام
منذ 3 ساعات
1443
1
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 750
منذ 10 دقائق
سفالة وقلة أدب
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أحدث التعليقات
ابومتعب
حتي الان اكلين اموالنا نتمني من جلالة الملك اعادة تفعيل الحبس
الموج الازرق
أكيد حمد الله 🤔
محمد
الي معاه فلوس محيره يشتري حمام ويطيره
عبدالله
سفالة وقلة أدب
د محمد ماجد بخش
انا ما
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