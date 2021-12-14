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أخصائية تغذية: تناول المشروبات المثلجه في الشتاء مفيد للجسم (فيديو)

منذ ساعة
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أخصائية تغذية: تناول المشروبات المثلجه في الشتاء مفيد للجسم (فيديو)

أميرة خالد (صدى):
كشفت الدكتورة ريما سلمان أخصائية التغذية، عن أسباب انخفاض المناعة خلال فصل الشتاء، موضحة صحة ما يتردد حول منع المشروبات الباردة في الشتاء.

وقالت الدكتورة ريما، :"عند انخفاض درجه حرارة الانسان خلال الشتاء والتي تكون 37.4% على حسب الشخص، حيث يكون درجة حرارة الجو أقل، مما يجعل الجسم يشعر بالبرد داخليا الأمر الذي يجعل جهاز الايض يعمل بشكل أكبر لتوحيد درجة الحرارة الداخلية بالخارجية.

وأوضحت أن المناعة تنخفض في حال كانت التغذية غير سليمة، وإن كان هناك نقص الفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم وفيتامينc، لافته إلى أهمية طبق السلطة ضمن الوجبات الغذائية في الشتاء.

وأشارت إلى أن ما يتردد حول عدم شرب المشروبات الباردة في الشتاء ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أن تناول المشروبات المثلجة ترفع برودة الجسم داخليا وتجعله متكافئ مع برودة الجو وهذا أمر جيد ومفيد.

فصل الشتاء
أخصائية تغذية
المشروبات الباردة
ريما سلمان
انخفاض المناعة

التعليقات

البدوي
البدوي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ما ودك تخطبيني يا مذيعة برنامج سيدتي وتعطيني مهر سيارة بورش رياضية

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
جيل ضايع لايوجد لديهم هدف
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