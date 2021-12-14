شخصية نصراوية شهيرة تقترب من منصب نائب "آل معمر"

ماجد محمد (صدى):
ترددت أنباء حول اقتراب شخصية نصراوية معروفة من منصب نائب رئيس النصر مسلي آل معمر، وذلك في الفترة التي يشهد فيها النادي تغييرات في اللاعبين من أجل تصحيح أوضاع الفريق المتردية وخسائره المتوالية.
وقال الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان:"خبر مؤكد.. شخصية نصراوية معروفة سيستلم منصب نائب الرئيس، وبإذن الله يكون القادم أجمل".
وكان المدير الفني سيلفينيو، مدرب الفريق في نادي كورينثيانز البرازيلي، كشف عن إمكانية ضم أندرسون تاليسكا من صفوف النصر.
وقال سيلفينيو إن فرصة عودة تاليسكا إلى البرازيل، ضيئلة جدًا، مشيرًا إلى أن قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه في النصر، ضخمة.