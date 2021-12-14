لصان يقتحمان أحد المتاجر ويسرقان مقتنيات بمليون دولار 

واشنطن (صدى):
رصدت كاميرات المراقبة في متجر سيارات فاخرة، لصان يسرقان مقتنيات تتجاوز قيمتها مليون دولار بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.
وتبين أن الجريمة وقعت خلال 20 ثانية فقط، بعد اقتحام مسلحان مقنعان متجرا لبيع سيارات لامبورغيني وبينتلي والساعات الباهظة الثمن.
ووفق الكاميرات، فإن أحد اللصين وقف على الباب، و الآخر كسر زجاج المعروضات بالمطرقة وسرق 8 ساعات تساوي الواحدة منها أكثر من مليون دولار.
ووفق شهود العيان فإن الجريمة وقعت في وضح النهار وخلال ساعات عمل معرض السيارات، الذي يقع في حي ثري بشيكاغو.