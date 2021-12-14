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بسبب الغيرة الجنونية.. زوج يضرب زوجته ل ٦ ساعات متواصلة

منذ 10 ساعات
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بسبب الغيرة الجنونية.. زوج يضرب زوجته ل ٦ ساعات متواصلة

القاهرة (صدى):

أقدمت زوجة مصرية على اشتكاء زوجها في محكمة الأسرة بإمبابة مطالبة بالطلاق، لتعرضها للعنف والتعذيب على يد زوجها.

وقالت الزوجة، أنها عاشت برفقه زوجها 5 سنوات فى جحيم بسبب عنفه وعصبيته المفرطة التى كادت تكلفها حياتها، حيث أنه يعاني من الغيرة الجنونية،ويتهمها في شرفها على ابسط الأسباب.

وتابعت الزوجة، " تعدى زوجي علي في آخر خلاف بيننا وكاد أن يقتلني بين يديه لولا تدخل جارتي وطلبها لوالدتي لنجدتي، حيث تعدى على بالضرب طوال 6 ساعات وتهديدي بالتخلص مني وإصابتي بجروح وكدمات ورفضه تركي أعود إلى منزل أهلي

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محكمة الأسرة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55967
منذ 41 دقيقة
حسبي الله عليه الحقير

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
اكبر فوز وإنجاز مقابلة سموكم الكريم
ابو مشعل
هههههههههه ان احد عطاك وجه
ابو عمار
لهم مستقبل زاهر في الرقص
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير
ابو عمار
حسبي الله عليهم

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