بسبب الغيرة الجنونية.. زوج يضرب زوجته ل ٦ ساعات متواصلة

القاهرة (صدى):
أقدمت زوجة مصرية على اشتكاء زوجها في محكمة الأسرة بإمبابة مطالبة بالطلاق، لتعرضها للعنف والتعذيب على يد زوجها.
وقالت الزوجة، أنها عاشت برفقه زوجها 5 سنوات فى جحيم بسبب عنفه وعصبيته المفرطة التى كادت تكلفها حياتها، حيث أنه يعاني من الغيرة الجنونية،ويتهمها في شرفها على ابسط الأسباب.
وتابعت الزوجة، " تعدى زوجي علي في آخر خلاف بيننا وكاد أن يقتلني بين يديه لولا تدخل جارتي وطلبها لوالدتي لنجدتي، حيث تعدى على بالضرب طوال 6 ساعات وتهديدي بالتخلص مني وإصابتي بجروح وكدمات ورفضه تركي أعود إلى منزل أهلي