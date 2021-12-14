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سعود عبدالحميد يفاجئ الاتحاد بتصرف غير متوقع بعد تعاقده مع الهلال 

منذ 3 ساعات
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سعود عبدالحميد يفاجئ الاتحاد بتصرف غير متوقع بعد تعاقده مع الهلال 

نواف السالم (صدى):
قاطع لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد، التدريبات الخاصة بالاتحاد، وذلك بعد تعاقده مع الهلال، لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأقدم سعود عبدالحميد على هذا التصرف،  بعد نهاية الإجازة الممنوحة للاعب من قبل المنتخب الوطني، بعد فراغه من المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، وفق الزميلة "اليوم".

وظهر سعود عبدالحميد  لأول مرة بعد توقيعه عقد انتقاله، يتدرب في إحدى الصالات الرياضية الخاصة، كما بدأت إدارة الكرة في الاتحاد، في تطبيق اللائحة الداخلية في النادي، بالخصم من الراتب الشهري الخاص باللاعب سعود عبدالحميد.

الهلال
الاتحاد
مشاركة
كأس العرب
خصم
بطولة
سعود عبدالحميد

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4121
منذ ساعة
هذا تحريض واضح بس القوة والنفوذ ما تكون على نادي ولد عبدالله وفهمكم كفاية ✋

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
جيل ضايع لايوجد لديهم هدف
صادوة ♣️
وش عند الخروفين اللي مستقبلين
ابو يزن
وش فصه هذا المهرجان هل هو استعراض للفساتين والا وش السالفه فهمونا
ابو يزن
وش سالفة هذين الناديان في خطف النجوم مو الانديه الاخرى خلاص سو دوري وكاس بينهم والأندية الأخرى مثلهم افضل ليه للدرجه وصلت رياضتنا الا...
الحربي
كلام ليس له اساس انا متزوج بعمر ٢١ وزوجتي كانت بعمر ١٩ والحمد لله لنا الآن حوالي ٣٠ سنه متفاهمين لأبعد حد وكمان صرنا...

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