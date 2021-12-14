سعود عبدالحميد يفاجئ الاتحاد بتصرف غير متوقع بعد تعاقده مع الهلال 

نواف السالم (صدى):
قاطع لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد، التدريبات الخاصة بالاتحاد، وذلك بعد تعاقده مع الهلال، لمدة أربع سنوات مقبلة.
وأقدم سعود عبدالحميد على هذا التصرف، بعد نهاية الإجازة الممنوحة للاعب من قبل المنتخب الوطني، بعد فراغه من المشاركة في بطولة كأس العرب بقطر، وفق الزميلة "اليوم".
وظهر سعود عبدالحميد لأول مرة بعد توقيعه عقد انتقاله، يتدرب في إحدى الصالات الرياضية الخاصة، كما بدأت إدارة الكرة في الاتحاد، في تطبيق اللائحة الداخلية في النادي، بالخصم من الراتب الشهري الخاص باللاعب سعود عبدالحميد.