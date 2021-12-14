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مودل أجنبية وتجربة لبس الشماغ
منذ 16 ساعة
2204
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55976
منذ 37 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
مجدي
تفسير الصورة و حمامة السلام يدل على الفراغ العقلي من المعلق، صدق من قال اصحاب العقول في راحة
A.awad
إنت كلك صـدفه وهدفك ذاااااك كان صدفه وإنت أول من تفاجاءبه....ولا تقرب حول ماردونا لن تنجب ملاعب الكره مثله لأن لعباته مدروسه وعارف ويش...
A.awad
بصراحـه قـوة إراده ودرس للغطرسه الأمريكيه ...وكأن الأمريكان يعطون الأشياء مخفظة السعر ، بل العكس يعطون الأسلحه بأسعار مبالغ فيها ويكون السلاح مجرّد من...
A.awad
بصراحـه قـوة إراده ودرس للغطرسه الأمريكيه ...وكأن الأمريكان يعطون الأشياء مخفظة السعر
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
اقول خلي اللاعب يجهز شنطتة بارك الله فيك، فسعود بانتظارة وسكنهم جاهز وخل عنك بأن اللاعب سعيد بالأهلي!! ترى الناس عارفة بأنة ماشي للزعيم...
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