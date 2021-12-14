وزير الاعلام اليمني : الأطفال يشكلون ٣٠٪ من الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عضو مجلس حكماء شباب آسيا معمر الإيرياني، أنه وفقا لمعلومات واردة من جبهات القتال في محافظة مارب، فإن الأطفال يشكلون اكثر من 30% من الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي الارهابية.
وأشار إلى أن قيادات المليشيا تتعمد الزج بالأطفال في الانساق الأولى من هجماتها، دون اكتراث بمصيرهم، وذلك في المعارك الأخيرة الدائرة في المحافظة.
وأدان صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل إزاء جرائم مليشيا الحوثي ضد الأطفال، مطالبا بإجراءات رادعة لوقفها باعتبارها جرائم حرب وإبادة وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.