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وزير الاعلام اليمني : الأطفال يشكلون ٣٠٪ من الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي

منذ ساعتين
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وزير الاعلام اليمني : الأطفال يشكلون ٣٠٪ من الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة، عضو مجلس حكماء شباب آسيا معمر الإيرياني، أنه وفقا لمعلومات واردة من جبهات القتال في محافظة مارب، فإن الأطفال يشكلون اكثر من 30% من الخسائر البشرية لمليشيا الحوثي الارهابية.

وأشار إلى أن قيادات المليشيا تتعمد الزج بالأطفال في الانساق الأولى من هجماتها، دون اكتراث بمصيرهم، وذلك في المعارك الأخيرة الدائرة في المحافظة.

وأدان صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفل إزاء جرائم مليشيا الحوثي ضد الأطفال، مطالبا بإجراءات رادعة لوقفها باعتبارها جرائم حرب وإبادة وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

 

قتل
الأطفال
جرائم
ميليشيا الحوثي
وزير الإعلام والثقافة والسياحة
معمر الإيرياني

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4120
منذ 55 دقيقة
والله اني اشك بهالادمي وماني مرتاح له بتاتا والايام بتبين اني صادق

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أحدث التعليقات

عبدالله
وأكيد انتي من رفضتي الزواج من سموه😂😂😂
ABDALRHMANFF14
على الأقل بلغي الحكومة المصرية تتفاهم معه و هم يعطونك حقك لأكن تروحي تقتليه مو على كيفك ☹️
Abs
الهريفي يبغى يزيد مساحته بتويتر على حساب حمدالله لكن جابها بطريقة غير مباشرة...قال مساحه قال..ههههه
عبدالله
اللهم اجمع كلمتهم ووحد رأيتهم
عبدالله
اللهم اشفه وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب

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