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شاهد.. بدور البراهيم لإحدى متابعاتها:"خطبوني أصحاب سمو ملكي"

منذ ساعة
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شاهد.. بدور البراهيم لإحدى متابعاتها:"خطبوني أصحاب سمو ملكي"

(صدى):
عبرت الفاشينيستا بدور البراهيم، عن غضبها خلال ردها على متابعة استفزتها، بسبب تصريحها بعد وفاة الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح.

وقالت بدور البراهيم:"أنا مو بس يعطوني لايكات.. أنا يخطبوني أصحاب سمو ملكي.. الله أعلم من السعودية والا من بره.. والله إني أنا ما أكذب".

وكانت بدور البراهيم  أبدت حزنها على وفاة الشاعر دعيج، مع الكشف بأنه كان دائمًا ما يضع لها إشارات إعجاب على منشوراتها، فيما عقبت إحدى متابعاتها:"الله يرحمه ويعظم أجره يوم توفى قلت أعرفه.. أقول بس خفي على نفسك حتى الشيخ دعيج صار يعطيك لايكات".

 

وفاة
غضب
حزن
بدور البراهيم
دعيج الخليفة الصباح

التعليقات

هين
هين عدد التعليقات : 130
منذ ساعة
ممكن للموظفين الي عند الباب
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 748
منذ دقيقة
وأكيد انتي من رفضتي الزواج من سموه😂😂😂

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أحدث التعليقات

عبدالله
وأكيد انتي من رفضتي الزواج من سموه😂😂😂
ABDALRHMANFF14
على الأقل بلغي الحكومة المصرية تتفاهم معه و هم يعطونك حقك لأكن تروحي تقتليه مو على كيفك ☹️
Abs
الهريفي يبغى يزيد مساحته بتويتر على حساب حمدالله لكن جابها بطريقة غير مباشرة...قال مساحه قال..ههههه
عبدالله
اللهم اجمع كلمتهم ووحد رأيتهم
عبدالله
اللهم اشفه وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب

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