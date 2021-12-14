شاهد.. بدور البراهيم لإحدى متابعاتها:"خطبوني أصحاب سمو ملكي"

(صدى):
عبرت الفاشينيستا بدور البراهيم، عن غضبها خلال ردها على متابعة استفزتها، بسبب تصريحها بعد وفاة الشيخ الشاعر دعيج الخليفة الصباح.
وقالت بدور البراهيم:"أنا مو بس يعطوني لايكات.. أنا يخطبوني أصحاب سمو ملكي.. الله أعلم من السعودية والا من بره.. والله إني أنا ما أكذب".
وكانت بدور البراهيم أبدت حزنها على وفاة الشاعر دعيج، مع الكشف بأنه كان دائمًا ما يضع لها إشارات إعجاب على منشوراتها، فيما عقبت إحدى متابعاتها:"الله يرحمه ويعظم أجره يوم توفى قلت أعرفه.. أقول بس خفي على نفسك حتى الشيخ دعيج صار يعطيك لايكات".