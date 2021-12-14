أزمة "النقاز" تتجدد وتثير الجدل

ماجد محمد (صدى):
عاد الجدل مجددًا حول أزمة لاعب نادي الأهلي حمدي النقاز وقانونية مشاركته في المباراة التي شارك فيها بين فريقه ونظيره الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلن الإعلامي عناد الرشيد، أن الأهلي موقفه سليم، مضيفا أن القانوني أحمد الأمير استفسر من الزمالك بشأن حقيقة توقيع النقاز، عقدًا مع الزمالك، حيث تلقى مجلس الأهلي ردًا رسميًا، بسلامة الموقف القانوني.
وأثارت هذه التصريحات الجدل مجددًا حول مصير القضية خاصة وأن الهلال تقدم إلى لجنة الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط، الذي رفض احتجاج النادي ضد مشاركة النقاز بالمباراة، واستند الهلال لمستندات جديدة،الأمر الذي قد يدعم حصوله على 3 نقاط إذا حسمت القضية لصالحه.