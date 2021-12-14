نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أزمة "النقاز" تتجدد وتثير الجدل

منذ ساعتين
11126
1
أزمة "النقاز" تتجدد وتثير الجدل

ماجد محمد (صدى):
عاد الجدل مجددًا حول أزمة لاعب نادي الأهلي حمدي النقاز وقانونية مشاركته في المباراة التي شارك فيها بين فريقه ونظيره الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الإعلامي عناد الرشيد، أن الأهلي موقفه سليم، مضيفا أن القانوني أحمد الأمير استفسر من الزمالك بشأن حقيقة توقيع النقاز، عقدًا مع الزمالك، حيث تلقى مجلس الأهلي ردًا رسميًا، بسلامة الموقف القانوني.

وأثارت هذه التصريحات الجدل مجددًا حول مصير القضية خاصة وأن الهلال تقدم إلى لجنة الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط، الذي رفض احتجاج النادي ضد مشاركة النقاز بالمباراة، واستند الهلال لمستندات جديدة،الأمر الذي قد يدعم حصوله على 3 نقاط إذا حسمت القضية لصالحه.

الهلال
الأهلي
نادي الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 2
منذ 53 دقيقة
اطقعوا بالدقيق انتم والطواقي 😜 بادن الله ان الدوري لاي فريق من فرق المقدمة الا انتم يا طواقي اللجان والخباثه والخبث ومعكم مواقعكم المشبوهه واعلاميكم ومسيرينكم وبالمرة على ط.ران

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
وأكيد انتي من رفضتي الزواج من سموه😂😂😂
ABDALRHMANFF14
على الأقل بلغي الحكومة المصرية تتفاهم معه و هم يعطونك حقك لأكن تروحي تقتليه مو على كيفك ☹️
Abs
الهريفي يبغى يزيد مساحته بتويتر على حساب حمدالله لكن جابها بطريقة غير مباشرة...قال مساحه قال..ههههه
عبدالله
اللهم اجمع كلمتهم ووحد رأيتهم
عبدالله
اللهم اشفه وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب

أخر الأخبار

سعود عبدالحميد يفاجئ الاتحاد بتصرف غيرمتوقع بعد تعاقده مع الهلال 
سعود عبدالحميد يفاجئ الاتحاد بتصرف غيرمتوقع بعد تعاقده مع الهلال 
منذ دقيقة 1043
شاهد.. رقص طالبات مع شاب في قاعة أفراح يشعل الغضب 
شاهد.. رقص طالبات مع شاب في قاعة أفراح يشعل الغضب 
منذ 5 دقائق 88
صقار قطري يحصد 700 ألف ريال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
صقار قطري يحصد 700 ألف ريال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
منذ 16 دقيقة 1099
انطلاق العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة غداً
انطلاق العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة غداً
منذ 21 دقيقة 1099
"مهند الشنقيطي" يخضع لعملية جراحية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة
"مهند الشنقيطي" يخضع لعملية جراحية إثر تعرضه لوعكة مفاجئة
منذ 29 دقيقة 1237
شاهد.. هكذا استقبل ولي العهد أمير قطر
شاهد.. هكذا استقبل ولي العهد أمير قطر
منذ 39 دقيقة 1519
شاهد.. الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الكويت:" يالله حيه"
شاهد.. الأمير محمد بن سلمان لولي عهد الكويت:" يالله حيه"
منذ 49 دقيقة 1295
وزير الرياضة: استضافة الأحداث الرياضية تظهر صورة المملكة الحقيقية للعالم (فيديو)
وزير الرياضة: استضافة الأحداث الرياضية تظهر صورة المملكة الحقيقية للعالم (فيديو)
منذ 52 دقيقة 1124
سجن مسؤولة دنماركية فصلت بين زوجين سوريين
سجن مسؤولة دنماركية فصلت بين زوجين سوريين
منذ ساعة 1382
اللحيدان يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية 
اللحيدان يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية 
منذ ساعة 10275