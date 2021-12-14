مدرب كورينثيانز يكشف إمكانية ضم تاليسكا من صفوف النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير الفني سيلفينيو، مدرب الفريق في نادي كورينثيانز البرازيلي، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية ضم أندرسون تاليسكا من صفوف النصر.
وقال سيلفينيو إن فرصة عودة تاليسكا إلى البرازيل، ضيئلة جدًا، مشيرًا إلى أن قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه في النصر، ضخمة.
وأكد المدرب البرازيلي أنه يأمل إتمام صفقة باولينيو، بعد أن بقي اللاعب في منزله، منذ الرحيل عن صفوف الأهلي، بعد 60 يوم فقط من ارتداء قميصه.
ويذكر أن تاليسكا أكد في تصريحات سابقة، أنه باقٍ مع النصر، معلقًا على أنباء الرحيل عنه، إلى البرازيل: "هذا جنون".