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مدرب كورينثيانز يكشف إمكانية ضم تاليسكا من صفوف النصر

منذ ساعة
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مدرب كورينثيانز يكشف إمكانية ضم تاليسكا من صفوف النصر

ماجد محمد (صدى):

كشف المدير الفني سيلفينيو، مدرب الفريق في نادي كورينثيانز البرازيلي، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية ضم أندرسون تاليسكا من صفوف النصر.

وقال سيلفينيو إن فرصة عودة تاليسكا إلى البرازيل، ضيئلة جدًا، مشيرًا إلى أن قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه في النصر، ضخمة.

وأكد المدرب البرازيلي أنه يأمل إتمام صفقة باولينيو، بعد أن بقي اللاعب في منزله، منذ الرحيل عن صفوف الأهلي، بعد 60 يوم فقط من ارتداء قميصه.

ويذكر أن تاليسكا أكد في تصريحات سابقة، أنه باقٍ مع النصر، معلقًا على أنباء الرحيل عنه، إلى البرازيل: "هذا جنون".

تاليسكا
نادي كورينثيانز البرازيلي
سيلفينيو

التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
العالمية جبتها بيدية ✌️ عدد التعليقات : 3329
منذ 27 دقيقة
جابوة علشان آسيا فأبتلعهم الموج الازرق بتاليسكهم وحطم حلمهم التعيس وزادهم البليهي بركزتة الشهيرة وارسلهم الى المجهول،، وحصد الآسيوية متربعا على عرش أكبر قارات العالم،، وكانت قصة حزينه يرويها الاجيال للي بالي بالك

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أحدث التعليقات

محمد نزال العنزي
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
محمد نزال العنزي
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
العالمية جبتها بيدية ✌️
جابوة علشان آسيا فأبتلعهم الموج الازرق بتاليسكهم وحطم حلمهم التعيس وزادهم البليهي بركزتة الشهيرة وارسلهم الى المجهول،، وحصد الآسيوية متربعا على عرش أكبر قارات...
محلل رياضي
الا لاعبينك مايعرف كيف يشوت كوره مرمى قدامه مايعرف يسدد
منصور
الله يهديها ويصلح شأنها ويهدي بنات المسلمين

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