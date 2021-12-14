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شاهد.. طابور طويل لشراء الخبز في اسطنبول بعد انهيار الليرة التركية

منذ ساعة
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شاهد.. طابور طويل لشراء الخبز في اسطنبول بعد انهيار الليرة التركية

أنقرة (صدى):

وثق مقطع فيديو، طابورا طويلا من الأتراك في مدينة اسطنبول، اصطفوا لشراء "الخبز الشعبي"، وهو خبز تدعمه سلطات المدينة التركية؛ حيث يأتي ذلك في وقت تشهد فيه تركيا تراجعًا حادًا في عملتها الوطنية "الليرة" وارتفاعا في معدلات التضخم.

وقال عمدة مدينة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه على الرغم من أن المواطنين الأتراك أصبحوا أفقر بسبب التضخم وانهيار الليرة، فيما تم تداول العملة التركية، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 14.24 ليرة للدولار.

وهوت أمس الليرة بنحو 7% إلى مستوى قياسي متدن، قرب 15 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي التركي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها، وفقدت الليرة نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام بفعل خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي.

تركيا
الليرة التركية
اسطنبول
معدلات التضخم
طابور طويل
الخبز الشعبي
انهيار الليرة

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2646
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

محمد نزال العنزي
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
محمد نزال العنزي
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
العالمية جبتها بيدية ✌️
جابوة علشان آسيا فأبتلعهم الموج الازرق بتاليسكهم وحطم حلمهم التعيس وزادهم البليهي بركزتة الشهيرة وارسلهم الى المجهول،، وحصد الآسيوية متربعا على عرش أكبر قارات...
محلل رياضي
الا لاعبينك مايعرف كيف يشوت كوره مرمى قدامه مايعرف يسدد
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الله يهديها ويصلح شأنها ويهدي بنات المسلمين

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