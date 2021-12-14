شاهد.. طابور طويل لشراء الخبز في اسطنبول بعد انهيار الليرة التركية

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، طابورا طويلا من الأتراك في مدينة اسطنبول، اصطفوا لشراء "الخبز الشعبي"، وهو خبز تدعمه سلطات المدينة التركية؛ حيث يأتي ذلك في وقت تشهد فيه تركيا تراجعًا حادًا في عملتها الوطنية "الليرة" وارتفاعا في معدلات التضخم.
وقال عمدة مدينة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه على الرغم من أن المواطنين الأتراك أصبحوا أفقر بسبب التضخم وانهيار الليرة، فيما تم تداول العملة التركية، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 14.24 ليرة للدولار.
وهوت أمس الليرة بنحو 7% إلى مستوى قياسي متدن، قرب 15 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي التركي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها، وفقدت الليرة نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام بفعل خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي.