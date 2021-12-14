شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه

أميرة خالد (صدى):
لقيت فتاة سورية تبلغ من العمر 27 عاما مصرعها طعنا على يد شاب أردني في عمان، بعد رفضها الزواج منه.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد عثرت منذ أيام، على جثة فتاة سورية مقتولة بـ 15 طعنة في الظهر والصدر والرقبة والكتف. ووجدت جثة الشابة مريم، ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء، بالقرب من مجمع الباصات في حي الأشرفية، وسط العاصمة الأردنية عمان.
وتبين أن الشاب بقتلها طعنا بعد ان رفضت المغدورة الزواج منه، وأثارت الجريمة بحق الفتاة موجة غضب واسعة في المجتمع الأردني ، الذي طالب بضرورة انزال أشد عقوبه فيه