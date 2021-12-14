نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه

منذ 41 دقيقة
566
1
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه

أميرة خالد (صدى):
لقيت فتاة سورية تبلغ من العمر 27 عاما مصرعها طعنا على يد شاب أردني في عمان، بعد رفضها الزواج منه.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد عثرت منذ أيام، على جثة فتاة سورية مقتولة بـ 15 طعنة في الظهر والصدر والرقبة والكتف. ووجدت جثة الشابة مريم، ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء، بالقرب من مجمع الباصات في حي الأشرفية، وسط العاصمة الأردنية عمان.

وتبين أن الشاب بقتلها طعنا بعد ان رفضت المغدورة الزواج منه، وأثارت الجريمة بحق الفتاة موجة غضب واسعة في المجتمع الأردني ، الذي طالب بضرورة انزال أشد عقوبه فيه

جريمة
جثة
قتل
الأردن
الزواج
فتاة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10391
منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابو محمد
يالطعس لا تحلق شنبك حتى فربما تغير اسمك..
رااايق
هههههههههههههههههههه تستاهل **
ابومحمد
هذا زمن الكفائات لا يصح الا الصحيح للأمام يابلادي

أخر الأخبار

بالفيديو.. خبير: الشواحن التجارية تدمر هاتفك
بالفيديو.. خبير: الشواحن التجارية تدمر هاتفك
منذ 6 دقائق 1360
بالفيديو.. شابة سعودية تتقن لغة الإشارة منذ صغرها لمساعدة الصم
بالفيديو.. شابة سعودية تتقن لغة الإشارة منذ صغرها لمساعدة الصم
منذ 11 دقيقة 1388
نساء وتجربة القيادة في الوحل
نساء وتجربة القيادة في الوحل
منذ 16 دقيقة 388
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية
منذ 21 دقيقة 1467
بالفيديو.. السند يوضح حكم دعاء المرأة بالزواج من شخص بعينه
بالفيديو.. السند يوضح حكم دعاء المرأة بالزواج من شخص بعينه
منذ 26 دقيقة 1531
إنفاذ يشرف على مزاد عقارات المستقبل بحي الخير والياسمين في الرياض
إنفاذ يشرف على مزاد عقارات المستقبل بحي الخير والياسمين في الرياض
منذ 32 دقيقة 1445
سيدة تحقق حلم الأمومة بعد 22 عامًا من الزواج بمكة
سيدة تحقق حلم الأمومة بعد 22 عامًا من الزواج بمكة
منذ 36 دقيقة 1452
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه
منذ 41 دقيقة 566
فورد تكشف عن برونكو إيفرجليدز 2022
فورد تكشف عن برونكو إيفرجليدز 2022
منذ 46 دقيقة 1369
لحظة وفاة رجل على الطريق
لحظة وفاة رجل على الطريق
منذ 51 دقيقة 575