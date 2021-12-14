نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لحظة وفاة رجل على الطريق

منذ 51 دقيقة
575
1

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10773
منذ 39 دقيقة
دا قدرة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابو محمد
يالطعس لا تحلق شنبك حتى فربما تغير اسمك..
رااايق
هههههههههههههههههههه تستاهل **
ابومحمد
هذا زمن الكفائات لا يصح الا الصحيح للأمام يابلادي

أخر الأخبار

بالفيديو.. خبير: الشواحن التجارية تدمر هاتفك
بالفيديو.. خبير: الشواحن التجارية تدمر هاتفك
منذ 6 دقائق 1350
بالفيديو.. شابة سعودية تتقن لغة الإشارة منذ صغرها لمساعدة الصم
بالفيديو.. شابة سعودية تتقن لغة الإشارة منذ صغرها لمساعدة الصم
منذ 11 دقيقة 1388
نساء وتجربة القيادة في الوحل
نساء وتجربة القيادة في الوحل
منذ 16 دقيقة 384
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية
منذ 21 دقيقة 1467
بالفيديو.. السند يوضح حكم دعاء المرأة بالزواج من شخص بعينه
بالفيديو.. السند يوضح حكم دعاء المرأة بالزواج من شخص بعينه
منذ 26 دقيقة 1531
إنفاذ يشرف على مزاد عقارات المستقبل بحي الخير والياسمين في الرياض
إنفاذ يشرف على مزاد عقارات المستقبل بحي الخير والياسمين في الرياض
منذ 32 دقيقة 1445
سيدة تحقق حلم الأمومة بعد 22 عامًا من الزواج بمكة
سيدة تحقق حلم الأمومة بعد 22 عامًا من الزواج بمكة
منذ 36 دقيقة 1452
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه
منذ 41 دقيقة 565
فورد تكشف عن برونكو إيفرجليدز 2022
فورد تكشف عن برونكو إيفرجليدز 2022
منذ 46 دقيقة 1368
لحظة وفاة رجل على الطريق
لحظة وفاة رجل على الطريق
منذ 51 دقيقة 575