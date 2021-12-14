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شقاوة الاطفال
منذ 4 ساعات
992
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15174
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
محمد نزال العنزي
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
محمد نزال العنزي
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
العالمية جبتها بيدية ✌️
جابوة علشان آسيا فأبتلعهم الموج الازرق بتاليسكهم وحطم حلمهم التعيس وزادهم البليهي بركزتة الشهيرة وارسلهم الى المجهول،، وحصد الآسيوية متربعا على عرش أكبر قارات...
محلل رياضي
الا لاعبينك مايعرف كيف يشوت كوره مرمى قدامه مايعرف يسدد
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