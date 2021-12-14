" التعليم " تخطط لإدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية

الرياض (صدى):
تضمنت المشروعات المخططة لها في قطاع التعليم خلال العام المقبل إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية في 646 مدرسة موزعة على 47 إدارة تعليمية في المملكة.
وجاء ذلك وفقًا لبيان الميزانية العامة السعودية للعام 2022، حيث تم تخصيص نفقات بقيمة 185 مليار ريال لبند التعليم بميزانية العام المقبل، قياسا على توقعات بـ191 مليار ريال في عام 2022، أي أقل 6.8%.
وأضاف البيان أنه تم توجيه بنود الإنفاق على قطاع التعليم إلى المدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار والمستشفيات الجامعية ودعم مصادر المعرفة، على أن تستفيد 35 جهة حكومية من المخصصات المرصودة للعام المقبل.
ويذكر أن الميزانية تهدف إلى إطلاق برنامج التلمذة الصناعي بزيادة نسبة الملتحقين من 18% إلى 40%، وزيادة أيام التدريب العملي من 55% إلى 60% لخريجي الكليات التقنية، من 15% إلى 70% لبرامج الجامعات.