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" التعليم " تخطط لإدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية

منذ ساعة
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" التعليم " تخطط لإدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية

الرياض (صدى):
تضمنت المشروعات المخططة لها في قطاع التعليم خلال العام المقبل إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية في 646 مدرسة موزعة على 47 إدارة تعليمية في المملكة.

وجاء ذلك وفقًا لبيان الميزانية العامة السعودية للعام 2022، حيث تم تخصيص نفقات بقيمة 185 مليار ريال لبند التعليم بميزانية العام المقبل، قياسا على توقعات بـ191 مليار ريال في عام 2022، أي أقل 6.8%.

وأضاف البيان أنه تم توجيه بنود الإنفاق على قطاع التعليم إلى المدارس والكليات والمدن الجامعية والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ودعم الأبحاث والتطوير والابتكار والمستشفيات الجامعية ودعم مصادر المعرفة، على أن تستفيد 35 جهة حكومية من المخصصات المرصودة للعام المقبل.

ويذكر أن الميزانية تهدف إلى إطلاق برنامج التلمذة الصناعي بزيادة نسبة الملتحقين من 18% إلى 40%، وزيادة أيام التدريب العملي من 55% إلى 60% لخريجي الكليات التقنية، من 15% إلى 70% لبرامج الجامعات.

 

اللغة الصينية
قطاع التعليم
ميزانية المملكة
المرحلة الثانوية

التعليقات

الصيني
الصيني عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
كويس وجيبوا ممرضات صينيات وشركات صينية علشان التوظيف خصوصاً في المحافظات الصغيره وبنوك صينية وشركات اتصالات صينية واسمحوا بالملاهي الليلية مثل الصين وقننوا الزواج وحطوا خمور ولحم خنزير مثل الصين وخلوا النساء يلبسون تنانير قصيره مره مره مره

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أحدث التعليقات

ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابو محمد
يالطعس لا تحلق شنبك حتى فربما تغير اسمك..
رااايق
هههههههههههههههههههه تستاهل **
ابومحمد
هذا زمن الكفائات لا يصح الا الصحيح للأمام يابلادي

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