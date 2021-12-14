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عقوبات قيام الموظف العام بالمضاربة في سوق الأسهم

منذ 3 ساعات
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عقوبات قيام الموظف العام بالمضاربة في سوق الأسهم

الرياض (صدى):
لا يجوز للموظف العام المضاربة في سوق الأسهم المحلي أو الخارجي على سبيل الاعتياد والاحتراف.

ويعد هذا داخل في الأعمال التجارية وهي ممنوعة نظاما على الموظف ومن ثبتت إدانته بذلك فانه يستحق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الأولى بالمرسوم الملكي ٤٣ عام ١٣٧٧هـ.

وتنص المادة الأولى على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال الموظفين الذين يشتغلون في التجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم في المهن الحرة دون إذن نظامي، الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح.

وتشير المادة الأولى أيضًا إلى أنه يعاقب بالعقوبة نفسها المتوطنون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين.

 

سوق الأسهم
موظفين
المضاربة
الأعمال التجارية
الموظف العام

التعليقات

السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 163
منذ 43 دقيقة
طيب في حال منعتم الموظف من تحسين دخله المادي بطرق مشروعة من التجارة بشتى أنواعها أليس من المنطقي أن ترفعون سقف رواتب الموظفين المدنيين لتغنوهم عن البحث عن عمل آخر .. خصوصاُ في ظل هذا الغلا والضراتب وارتفاع فواتير الخدمات .. مثل الحال في المعلمين والأطباء والقضاة ليس مساواة بهم ولكن مقاربة لهم .. وإن كان القضاة والأطباء وضعهم يحتاج عناية خاصة لكن لا يمنع من الاهتمام بالموظفين الإداريين ..

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أحدث التعليقات

ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابو محمد
يالطعس لا تحلق شنبك حتى فربما تغير اسمك..
رااايق
هههههههههههههههههههه تستاهل **
ابومحمد
هذا زمن الكفائات لا يصح الا الصحيح للأمام يابلادي

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