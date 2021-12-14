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انكسر ظهره عشان يلعب !
منذ ساعة
718
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55951
منذ 33 دقيقة
خيرها بغيره تكبر و تنسى
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أحدث التعليقات
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
المشكلة الفرق شاسع بالنقاط نتيجة 98-71. يعني مو متقارب علشان تعصب بس الضغط من موج البحر يقتل والحقيقة توجع وكانت النتيجه من الحكم طرد...
منصور
أبو عمار منذو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
منصور
أبو عمار منذو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عبدالله
رحمك الله سعود الفيصل رحمة واسعة
ابو عمار
خيرها بغيره تكبر و تنسى
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