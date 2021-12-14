فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود الفيصل قيام مجلس التعاون الخليجي

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادر لحظة قراءة وزير الخارجية وقتها الأمير سعود الفيصل بيان إعلان قيام مجلس التعاون الخليجي، حيث اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان في العاصمة الرياض، واتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية عام 1981.
وقال الأمير سعود الفيصل إن خطوة إنشاء المجلس جاءت بسبب الروابط الخاصة والسمات المشتركة بين الدول الست النابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربه الثقافي والحضاري.
وأشار إلى أن المجلس أُنشئ بغرض تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الست في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على شعوبها بالخير، لذلك قرروا إنشاء أمانة عامة وعقد اجتماعات دورية على مستوى القادة ووزراء الخارجية، من أجل الوصول للغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات.