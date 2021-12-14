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القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود بجازان

منذ 3 ساعات
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القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود بجازان

جازان (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة العارضة، من القبض على 3 أشخاص، مواطن ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، لإيوائهم 36 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 35 من الجنسية اليمنية، ومخالف من الجنسية الإثيوبية داخل مزرعة المواطن، وضبط بحوزتهم 5250 كيسًا من أحد منتجات التبغ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومقدمي الإيواء لهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن "مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و 999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

شرطة منطقة جازان
الجريمة
منطقة جازان
محافظة العارضة
أنظمة الإقامة
الأبل مخالفين

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 744
منذ ساعة
افلحنا
حتى الاجانب صاروا يأوون بعض

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
المشكلة الفرق شاسع بالنقاط نتيجة 98-71. يعني مو متقارب علشان تعصب بس الضغط من موج البحر يقتل والحقيقة توجع وكانت النتيجه من الحكم طرد...
منصور
أبو عمار منذو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
منصور
أبو عمار منذو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عبدالله
رحمك الله سعود الفيصل رحمة واسعة
ابو عمار
خيرها بغيره تكبر و تنسى

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