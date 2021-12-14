بالفيديو.. وكيل عبدالرحمن غريب يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشف جراح الظفيري وكيل أعمال عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي، حقيقة ما يتردد عن رحيل اللاعب عن فريقه في الفترة القادنة بعد اهتمام ناديي الهلال والنصر بضمه.
وأوضحت تقارير صحفية أن الهلال والنصر يستهدفان التعاقد مع عبدالرحمن الغريب موهبة الأهلي، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين المحليين لما يتمتع به من مستوى فني ومهارة عالية.
وصرح جراح الظفيري في حديثه عبر قناة "24 الرياضية": "كل الأنباء التي ترددت مؤخراً حول مستقبل غريب هي غير صحيحة، واللاعب لا يزل في عقده مع الأهلي عام تقريباً" .
وأكد وسيط اللاعبين، أن عبدالرحمن غريب مرتبط بعقدٍ مع النادي الأهلي حتى نهاية عام 2022، لافتًا إلى أن اللاعب سعيد مع الأهلي ولا صحة لكل ما يتردد في الفترة الأخيرة عن مستقبله.