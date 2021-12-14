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بالفيديو.. وكيل عبدالرحمن غريب يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. وكيل عبدالرحمن غريب يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشف جراح الظفيري وكيل أعمال عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي، حقيقة ما يتردد عن رحيل اللاعب عن فريقه في الفترة القادنة بعد اهتمام ناديي الهلال والنصر بضمه.

وأوضحت تقارير صحفية أن الهلال والنصر يستهدفان التعاقد مع عبدالرحمن الغريب موهبة الأهلي، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين المحليين لما يتمتع به من مستوى فني ومهارة عالية.

وصرح جراح الظفيري في حديثه عبر قناة "24 الرياضية": "كل الأنباء التي ترددت مؤخراً حول مستقبل غريب هي غير صحيحة، واللاعب لا يزل في عقده مع الأهلي عام تقريباً" .

وأكد وسيط اللاعبين، أن عبدالرحمن غريب مرتبط بعقدٍ مع النادي الأهلي حتى نهاية عام 2022، لافتًا إلى أن اللاعب سعيد مع الأهلي ولا صحة لكل ما يتردد في الفترة الأخيرة عن مستقبله.

النصر
الهلال
الأهلي
دوري المحترفين
عبدالرحمن غريب
جراح الظفيري

التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
العالمية جبتها بيدية ✌️ عدد التعليقات : 3328
منذ ساعة
الاعب يريد الزعيم الملكي العالمي كبير القارة وسيدها

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
دع ما يريبك إلى مالا يريبك،، زواج المسيار، زواج حذر وخوف وشئ من الخفاء،وهذا يمطبق على الأغلبية وليس الكل طبعا..
بربر
ما مدى الفائده المرجوه من تعلم اللغه الصينيه!!!!
العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي والطائي خلاني اعاني
كبير وزعيم وعميد وعالمي أكبر قارات العالم
يوم انطرد وانكرش رجع يتمسكن هذي عينات وضيعة وتعبانة لا اخلاق ولا فكر ولو تسألة ما يعرف يفرق بين كرة القدم وكرة السلة
العالمية جبتها بيدية ✌️
الاعب يريد الزعيم الملكي العالمي كبير القارة وسيدها

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