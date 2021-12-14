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7 عادات يومية شائعة قد تدمر الكبد

منذ 3 ساعات
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7 عادات يومية شائعة قد تدمر الكبد

أميرة خالد (صدى):
قال خبراء مستشفى مايو في الولايات المتحدة، أن تناول المشروبات الكحولية واستخدام بخاخات الرذاذ يسببان تلف الكبد وكشفوا عن سبع عادات وأخطاء تدمر الكبد حتما.

وأوضح الخبراء أن الكبد يصفي كل الدم في الجسم، أي يجب الانتباه إليه وعدم تجاهله. لذلك فإن تطهير الكبد عملية مهمة جدا، لأن السموم تهدد حياة الإنسان. ومن أجل الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة، يجب عدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، التي تسبب تليف الكبد.

وأكد الخبراء على ضرورة استخدام بخاخات الايروسول (الرذاذ) بحذر، لتجنب تسمم الجسم، مشيرين إلى ضرورة الانتباه إلى تركيب المواد المستخدمة في الحياة اليومية، ويؤكدون على أهمية غسل الفواكه والخضروات. وينصحون بضرورة إجراء اختبار الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي С، لأن الفيروس المسبب لهذا الالتهاب يمكنه إصابة الكبد بكامله، و يمكن الإصابة بهذا الفيروس حتى عند رسم الوشم إذا لم تكن الإبرة المستخدمة معقمة.

ونصح الباحثون، بالتخلي تماما عن الأطعمة الدهنية والمقلية والملح، وضرورة ممارسة التمارين الرياضية مدة 30 دقيقة ما لا يقل عن خمسة أيام في الأسبوع.

الكبد
المشروبات الكحولية
عادات يومية

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10386
منذ ساعة
طيب ***
بحر الكلام
بحر الكلام عدد التعليقات : 18
منذ ساعة
اللهم اني اسالك الشفاء والعافية يارب لي ولكل مبتلى ومريض

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أحدث التعليقات

عبدالله
صدقت كجمغلو
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
هواوي
يكفي الهدف الي جا بيمسكها ودخلت كبري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هواوي
ذكرتني بسالفة العلا ههههههههههههههه
صريح
ابو خرقة مسوي ذيب يبي لعيبة الاهلي للنصر في الشتوية ودام الفلوس من المال العام وزي الرز ولاحسيب ؟؟؟ اصرف يالا

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