سعود الصرامي: يجب إبعاد محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة

نواف السالم (صدى):
أكد سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، أنه يجب إبعاد الحارس محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة للاستفادة منه ماديًا.
وتفصيلاً، قال "الصرامي" عن حل الأزمة المادية: "اليوم هل تتكرر حكاية سعود مع عبدالرحمن غريب ؟.. ربما لا .. محمد العويس أنا عندي له بديل وحارس رائع فأنا أمشيه وأجيب أموال بداله نفس الشئ لعبدالرحمن غريب".
وتابع: "تسهيل رحيل المواهب للأندية التي تعاني اقتصاديا يعتبر من الحلول الإدارية المتميزة من أجل أن يبقا النادي متعافي ويصرف على اللاعبين لأن اللعبة لعبة جماعية"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".