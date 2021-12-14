نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سعود الصرامي: يجب إبعاد محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة

منذ ساعة
1980
3
سعود الصرامي: يجب إبعاد محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة

نواف السالم (صدى):
أكد سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، أنه يجب إبعاد الحارس محمد العويس قبل دخوله الفترة الحرة للاستفادة منه ماديًا.

وتفصيلاً، قال "الصرامي" عن حل الأزمة المادية: "اليوم هل تتكرر حكاية سعود مع عبدالرحمن غريب ؟.. ربما لا .. محمد العويس أنا عندي له بديل وحارس رائع فأنا أمشيه وأجيب أموال بداله نفس الشئ لعبدالرحمن غريب".

وتابع: "تسهيل رحيل المواهب للأندية التي تعاني اقتصاديا يعتبر من الحلول الإدارية المتميزة من أجل أن يبقا النادي متعافي ويصرف على اللاعبين لأن اللعبة لعبة جماعية"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

 

سعود الصرامي
محمد العويس
الأندية
الفترة الحرة
عبدالرحمن غريب

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2645
منذ ساعة
ما عمري شفت حارس مثل العويس فاشل بكل معنى الكلمه ويسوق له خاصه من الاعلام الاصفر ابو خرقه على انه فلتة زمانه ويكفي العام لقم اكثر من 60 هدف
صريح
صريح عدد التعليقات : 3300
منذ 22 دقيقة
ابو خرقة مسوي ذيب
يبي لعيبة الاهلي للنصر في الشتوية

ودام الفلوس من المال العام وزي الرز ولاحسيب ؟؟؟ اصرف يالا
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3300
منذ 18 دقيقة
يكفي الهدف الي جا بيمسكها ودخلت كبري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
صدقت كجمغلو
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
هواوي
يكفي الهدف الي جا بيمسكها ودخلت كبري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هواوي
ذكرتني بسالفة العلا ههههههههههههههه
صريح
ابو خرقة مسوي ذيب يبي لعيبة الاهلي للنصر في الشتوية ودام الفلوس من المال العام وزي الرز ولاحسيب ؟؟؟ اصرف يالا

أخر الأخبار

"راموس": سأموت من أجل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد
"راموس": سأموت من أجل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد
منذ 18 دقيقة 1406
المملكة تتيح للمواطنين بناء محطات الطاقة المتجددة
المملكة تتيح للمواطنين بناء محطات الطاقة المتجددة
منذ 23 دقيقة 1366
كاميرا مراقبة توثق حادث مخيف
كاميرا مراقبة توثق حادث مخيف
منذ 33 دقيقة 354
بالفيديو.. قصة أول ميزانية في تاريخ المملكة
بالفيديو.. قصة أول ميزانية في تاريخ المملكة
منذ 38 دقيقة 1356
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ 43 دقيقة 1374
فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود الفيصل قيام مجلس التعاون الخليجي
فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود الفيصل قيام مجلس التعاون الخليجي
منذ 48 دقيقة 1506
تشافي قبل كأس مارادونا: "برشلونة ليس في أفضل حالاته"
تشافي قبل كأس مارادونا: "برشلونة ليس في أفضل حالاته"
منذ 53 دقيقة 1321
بالفيديو.. شركة Chery تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الأحدث
بالفيديو.. شركة Chery تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الأحدث
منذ 58 دقيقة 1212
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1555
استشاري يتحدث عن عمليات زراعة عدسة العين:"مضاعفاتها نادرة"
استشاري يتحدث عن عمليات زراعة عدسة العين:"مضاعفاتها نادرة"
منذ ساعة 1254