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زوج نجلاء بدر: "لو تخنتي وقلبتي أتوبيس هطلقك"

منذ 4 ساعات
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زوج نجلاء بدر: "لو تخنتي وقلبتي أتوبيس هطلقك"

القاهرة (صدى):
أوضح محمد عفيفي زوج الفنانة نجلاء بدر، إن زوجته قدمت تشكيلة كبيرة متنوعة من الأدوار الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تقديم الدعم لها دائمًا في عملها مثل تفعل معه هي.

وقال عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، "بقالي شهرين ثلاثة مشفتش نجلاء بسبب ظروف شغلي، زي لما بتيجي ظروف شغلها في رمضان مش بنعرف نشوف بعض".

وكشف زوج نجلاء بدر عن إصابتها بتسمم غذائي قبل أيام، أثناء انشغاله في عمله، وقيامها بقيادة سيارتها للمستشفى لعمل غسيل معدة دون إعلامه، وذلك حتى لا تخرجه من تركيزه.

وتحدث عفيفي عن أدوار زوجته المتنوعة، حيث قال مازحًا: "شوفتك في أحد الأدوار وانتي لابسة بدلة وعاملة ست طخينة.. ولو شفتك كده في الحقيقة هطلقك.. تقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية".

نجلاء بدر
زوج نجلاء بدر
الأدوار الفنية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55951
منذ 42 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
المشكلة الفرق شاسع بالنقاط نتيجة 98-71. يعني مو متقارب علشان تعصب بس الضغط من موج البحر يقتل والحقيقة توجع وكانت النتيجه من الحكم طرد...
منصور
أبو عمار منذو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
منصور
أبو عمار منذو ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عبدالله
رحمك الله سعود الفيصل رحمة واسعة
ابو عمار
خيرها بغيره تكبر و تنسى

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