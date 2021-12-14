زوج نجلاء بدر: "لو تخنتي وقلبتي أتوبيس هطلقك"

القاهرة (صدى):
أوضح محمد عفيفي زوج الفنانة نجلاء بدر، إن زوجته قدمت تشكيلة كبيرة متنوعة من الأدوار الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تقديم الدعم لها دائمًا في عملها مثل تفعل معه هي.
وقال عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، "بقالي شهرين ثلاثة مشفتش نجلاء بسبب ظروف شغلي، زي لما بتيجي ظروف شغلها في رمضان مش بنعرف نشوف بعض".
وكشف زوج نجلاء بدر عن إصابتها بتسمم غذائي قبل أيام، أثناء انشغاله في عمله، وقيامها بقيادة سيارتها للمستشفى لعمل غسيل معدة دون إعلامه، وذلك حتى لا تخرجه من تركيزه.
وتحدث عفيفي عن أدوار زوجته المتنوعة، حيث قال مازحًا: "شوفتك في أحد الأدوار وانتي لابسة بدلة وعاملة ست طخينة.. ولو شفتك كده في الحقيقة هطلقك.. تقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية".