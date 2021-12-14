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لص يسرق 15 ثعبان من نوع الأصلية الملكية

منذ 3 ساعات
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لص يسرق 15 ثعبان من نوع الأصلية الملكية

لندن (صدى):
اقتحم لص قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وسط انجلترا وبحث عما يمكن سرقته قبل أن يضع 15ثعبان ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة، قبل أن يهرب من الموقع.

وتجري الشرطة البريطانية بحثا عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية، إثر سرقتها من قبل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.

وأوضحت شرطة وركشير إن "مجرما اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح"، مبينة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها.

وعادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر

 

ثعبان
لص
انجلترا

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15171
منذ ساعة
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،
بئس السارق والمسروق..
7UP
7UP عدد التعليقات : 3300
منذ 52 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عبدالله
صدقت كجمغلو
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
هواوي
يكفي الهدف الي جا بيمسكها ودخلت كبري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هواوي
ذكرتني بسالفة العلا ههههههههههههههه
صريح
ابو خرقة مسوي ذيب يبي لعيبة الاهلي للنصر في الشتوية ودام الفلوس من المال العام وزي الرز ولاحسيب ؟؟؟ اصرف يالا

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