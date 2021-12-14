لص يسرق 15 ثعبان من نوع الأصلية الملكية

لندن (صدى):
اقتحم لص قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وسط انجلترا وبحث عما يمكن سرقته قبل أن يضع 15ثعبان ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة، قبل أن يهرب من الموقع.
وتجري الشرطة البريطانية بحثا عن 15 ثعبانا من نوع الأصلة الملكية، إثر سرقتها من قبل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.
وأوضحت شرطة وركشير إن "مجرما اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح"، مبينة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها.
وعادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر