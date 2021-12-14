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حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط

منذ 3 ساعات
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حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط

القاهرة (صدى):
تحدث الموسيقار حلمي بكر الملقب ب "شهريار الفن" عن عدد زبجاته التي بلغت ١٣ زيجة، مشيرًا إلى أن تزوج كثيرًا من أجل الحصول على الاستقرار.

وتفصيلاً، قال "بكر" في لقاء تلفزيوني له: "تزوجت 13 مرة بسبب حبي للاستقرار، وبالرغم من انفصالي عنهم إلا أننا مازلنا أصدقاء".

وأكد الموسيقار أنه لم يجد الزوجة التي تستطيع فهم شخصيته مضيفًا: "كلهم فهموني غلط، كان لازم أتزوج زواج تقليدي مبني على التفاهم والحب".

أما عن زواجه من الفنانة سهير رمزي، فأوضح "حلمي" أنه خطبها وهى في سن الـ16 وتزوجها وهي في سن الـ21 ثم تم الانفصال بينهما في سن الـ 24.

حلمي بكر
الانفصال
الاستقرار
الزواج التقليدي
شهريار الفن
الزيجات
زواج حلمي بكر وسهير رمزي

التعليقات

هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3300
منذ 51 دقيقة
شكل الرجال شغال صحراوي

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أحدث التعليقات

عبدالله
صدقت كجمغلو
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
هواوي
يكفي الهدف الي جا بيمسكها ودخلت كبري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هواوي
ذكرتني بسالفة العلا ههههههههههههههه
صريح
ابو خرقة مسوي ذيب يبي لعيبة الاهلي للنصر في الشتوية ودام الفلوس من المال العام وزي الرز ولاحسيب ؟؟؟ اصرف يالا

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