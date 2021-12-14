حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط

القاهرة (صدى):
تحدث الموسيقار حلمي بكر الملقب ب "شهريار الفن" عن عدد زبجاته التي بلغت ١٣ زيجة، مشيرًا إلى أن تزوج كثيرًا من أجل الحصول على الاستقرار.
وتفصيلاً، قال "بكر" في لقاء تلفزيوني له: "تزوجت 13 مرة بسبب حبي للاستقرار، وبالرغم من انفصالي عنهم إلا أننا مازلنا أصدقاء".
وأكد الموسيقار أنه لم يجد الزوجة التي تستطيع فهم شخصيته مضيفًا: "كلهم فهموني غلط، كان لازم أتزوج زواج تقليدي مبني على التفاهم والحب".
أما عن زواجه من الفنانة سهير رمزي، فأوضح "حلمي" أنه خطبها وهى في سن الـ16 وتزوجها وهي في سن الـ21 ثم تم الانفصال بينهما في سن الـ 24.