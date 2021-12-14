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بالفيديو.. نائبة بايدن تشحن سيارة كهربائية بنفسها في أحد المحطات

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. نائبة بايدن تشحن سيارة كهربائية بنفسها في أحد المحطات

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي تشحن سيارة كهربائية بنفسها في أحد المحطات.

وبين المقطع هاريس وهي تمسك بالشاحن الكهربائي وتضعه في السيارة من أجل شحنها، ووجهت سؤالًا للشخص الذي معها: كيف يتم شحن السيارة الكهربائية لأنه لا يوجد صوت أو دخان عند توصيلها بالكهرباء

وقام أحد المسؤولين عن المحطة بشرح لها كيفية شحن السيارة الكهربائية ، وأثار المقطع التساؤلات بين المواطنين الأمريكيين بشأن الاهتمام الزائد من جانب إدارة بايدن بالسيارات الكهربائية.

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السيارة الكهربائية
هاريس
نائبة الرئيس الأمريكي

التعليقات

هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3300
منذ 18 دقيقة
ذكرتني بسالفة العلا
ههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

عبدالله
صدقت كجمغلو
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **
هواوي
يكفي الهدف الي جا بيمسكها ودخلت كبري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هواوي
ذكرتني بسالفة العلا ههههههههههههههه
صريح
ابو خرقة مسوي ذيب يبي لعيبة الاهلي للنصر في الشتوية ودام الفلوس من المال العام وزي الرز ولاحسيب ؟؟؟ اصرف يالا

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