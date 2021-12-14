بالفيديو.. نائبة بايدن تشحن سيارة كهربائية بنفسها في أحد المحطات

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي تشحن سيارة كهربائية بنفسها في أحد المحطات.
وبين المقطع هاريس وهي تمسك بالشاحن الكهربائي وتضعه في السيارة من أجل شحنها، ووجهت سؤالًا للشخص الذي معها: كيف يتم شحن السيارة الكهربائية لأنه لا يوجد صوت أو دخان عند توصيلها بالكهرباء
وقام أحد المسؤولين عن المحطة بشرح لها كيفية شحن السيارة الكهربائية ، وأثار المقطع التساؤلات بين المواطنين الأمريكيين بشأن الاهتمام الزائد من جانب إدارة بايدن بالسيارات الكهربائية.
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