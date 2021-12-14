بالفيديو.. مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة ساعة رضاعة

عادل الحربي (صدى):
أوضحت مديرة برنامج الطفولة المبكرة بجامعة الأميرة نورة ورئيسة الجمعية العلمية لرعاية الطفل سابقاً، الدكتورة نادية السيف، إن نظام العمل يعطى الحق للمرأة العاملة في الحصول على ساعة رضاعة أثناء العمل.
وقالت المختصة "أي مقر عمل يوجد به 50 عاملة، وعدد الأطفال 10 فإن صاحب العمل ملزم بتوفير مربية لأطفالهن وذلك وفقاً لما قررته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
وأشارت المختصة إلى أنه إذا كان عدد العاملات داخل مقر العمل يتجاوز الـ100 عاملة فلابد من توفير حضانة داخل العمل للأطفال، مؤكدة أن بعض المصالح الحكومية بدأت في تطبيق هذه الخطوة
نظام العمل، حضانة، رضاعة