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بالفيديو.. مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة ساعة رضاعة

منذ ساعة
1267
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بالفيديو.. مختصة: نظام العمل يتيح للمرأة ساعة رضاعة

عادل الحربي (صدى):
أوضحت مديرة برنامج الطفولة المبكرة بجامعة الأميرة نورة ورئيسة الجمعية العلمية لرعاية الطفل سابقاً، الدكتورة نادية السيف، إن نظام العمل يعطى الحق للمرأة العاملة في الحصول على ساعة رضاعة أثناء العمل.

وقالت المختصة "أي مقر عمل يوجد به 50 عاملة، وعدد الأطفال 10 فإن صاحب العمل ملزم بتوفير مربية لأطفالهن وذلك وفقاً لما قررته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وأشارت المختصة إلى أنه إذا كان عدد العاملات داخل مقر العمل يتجاوز الـ100 عاملة فلابد من توفير حضانة داخل العمل للأطفال، مؤكدة أن بعض المصالح الحكومية بدأت في تطبيق هذه الخطوة

نظام العمل، حضانة، رضاعة

حضانة
نظام العمل
رضاعة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55947
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

كلام مليان
على اساس بتقدر تتاخذ اجراءات قويه ههههههههههههههه حزب الزباله هم من ورى المؤتمر المسئ وانتبه لا يفجرونك الارهبيين بقياده حسن نصر الشيطان القواد
قرم
صح لسانك يا شمس الحقيقه. اجني له مصلحه في زواجه منها!! لماذا لم يتزوج من نفس جنسيته؟؟ والمسكينه لم تسأل نفسها هذا السؤال ،...
اللهو البرى
ربما في يوم تندم.. اقول. يمكن
صوت مكتوم
هولاء معروفين من اين ياتون بالاموال والسفريات صدقوني فترة ويحل بها الندم فان الله يمهل ولايهمل
ابو مالك
الله يقويكم على كل فاسد ويحفظكم.

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