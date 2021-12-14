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بعد الإساءة للبحرين.. وزير لبناني سابق لحزب الله: "إلى الجحيم"

منذ ساعتين
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بعد الإساءة للبحرين.. وزير لبناني سابق لحزب الله: "إلى الجحيم"

بيروت (صدى):
استنكر وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي، الإساءة الأخيرة للبحرين، من خلال استضافة بيروت مؤتمرًا صحفيا لعناصر "معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب"، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.

وقال ريفي: "حزب الله يأخذ لبنان إلى المزيد من الإنهيار وآخر مظاهره الإساءة الى البحرين الشقيقة".

وتابع: "لبنان المعطل والمخطوف، يريده نعيم قاسم على صورة المشروع الإيراني الإجرامي الفاشل، فأي استكبار أن يقبض فصيل مسلح مجرم عميل على بلدٍ تعددي، ويقوده إلى الجحيم".

وأضاف: "لنعيم قاسم نقول - نائب الأمين العام لحزب الله​-: لا أحد قادر على تغيير هوية وطننا، نحن مسلمون ومسيحيون مكونات أساسية في هذا الوطن،أن تدعونا للرحيل إذا لم نوافق على مشروعك الذي حوّل لبنان الى الإرهاب والإجرام وتجارة السموم فهذه قمة الوقاحة".

واختتم ريفي: "أن تعودوا إلى لبنانيتكم فأهلاً وسهلاً، وأن تبقوا عملاء للنظام الإيراني فإلى الجحيم أنتم وأسيادكم".

 

البحرين: نأسف لاستضافة مؤتمرا لـ "عناصر معادية" روجت لإساءات ضد المملكة

لبنان
حزب الله
البحرين
اشرف ريفي
نعيم قاسم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55947
منذ ساعة
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي

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أحدث التعليقات

كلام مليان
على اساس بتقدر تتاخذ اجراءات قويه ههههههههههههههه حزب الزباله هم من ورى المؤتمر المسئ وانتبه لا يفجرونك الارهبيين بقياده حسن نصر الشيطان القواد
قرم
صح لسانك يا شمس الحقيقه. اجني له مصلحه في زواجه منها!! لماذا لم يتزوج من نفس جنسيته؟؟ والمسكينه لم تسأل نفسها هذا السؤال ،...
اللهو البرى
ربما في يوم تندم.. اقول. يمكن
صوت مكتوم
هولاء معروفين من اين ياتون بالاموال والسفريات صدقوني فترة ويحل بها الندم فان الله يمهل ولايهمل
ابو مالك
الله يقويكم على كل فاسد ويحفظكم.

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