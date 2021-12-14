نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد العنزي : الكل منشغل بالنصر

منذ 14 ساعة
1763
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 907
منذ ساعة
منشغلين بالطقطقه عليكم يادلخ ههههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابوتركي
مين معاها في الصوره
ابو محمد
يالطعس لا تحلق شنبك حتى فربما تغير اسمك..
رااايق
هههههههههههههههههههه تستاهل **
ابومحمد
هذا زمن الكفائات لا يصح الا الصحيح للأمام يابلادي

أخر الأخبار

بالفيديو.. شابة سعودية تتقن لغة الإشارة منذ صغرها لمساعدة الصم
بالفيديو.. شابة سعودية تتقن لغة الإشارة منذ صغرها لمساعدة الصم
منذ 10 دقائق 1380
نساء وتجربة القيادة في الوحل
نساء وتجربة القيادة في الوحل
منذ 15 دقيقة 378
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية
منذ 20 دقيقة 1456
بالفيديو.. السند يوضح حكم دعاء المرأة بالزواج من شخص بعينه
بالفيديو.. السند يوضح حكم دعاء المرأة بالزواج من شخص بعينه
منذ 25 دقيقة 1521
إنفاذ يشرف على مزاد عقارات المستقبل بحي الخير والياسمين في الرياض
إنفاذ يشرف على مزاد عقارات المستقبل بحي الخير والياسمين في الرياض
منذ 31 دقيقة 1441
سيدة تحقق حلم الأمومة بعد 22 عامًا من الزواج بمكة
سيدة تحقق حلم الأمومة بعد 22 عامًا من الزواج بمكة
منذ 35 دقيقة 1452
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه
شاب يقتل فتاة بـ 15 طعنة لرفضها الزواج منه
منذ 41 دقيقة 560
فورد تكشف عن برونكو إيفرجليدز 2022
فورد تكشف عن برونكو إيفرجليدز 2022
منذ 45 دقيقة 1368
لحظة وفاة رجل على الطريق
لحظة وفاة رجل على الطريق
منذ 50 دقيقة 573
غرفة المدينة المنورة توفر 9 وظائف صحية بالقطاع الخاص
غرفة المدينة المنورة توفر 9 وظائف صحية بالقطاع الخاص
منذ 56 دقيقة 1381